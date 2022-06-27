Edan粉絲內訌 要求Makerville換歌迷會admin

MIRROR成員Edan(呂爵安)的後援會宣布成立收費個人官方歌迷會，日前公開招募會員。然而有「爵屎」(Edan粉絲暱稱)不信任負責管理歌迷會的4位admin，於是引來爭議。未幾有一班自稱是「一群極愛爵安的爵屎」向MakerVille發出公開信，表示對4位admin未能信任，認為MakerVille若仍交由他們管理，形容此舉是「荒謬絕倫」。 公開信內容指這4名admin原在去年9月請辭，唯日前爵屎才知當中有一位成立個人公司用作管理歌迷會的財務及發展，其後Edan在群組內回覆︰「因為始終牽涉到好多金錢上，保密上等等嘅問題，所以公司希望保留返原有已經建立了信任嘅admins。」然而有爵屎有感他們的能力未能勝任、處事透明度極低，與爵屎缺乏溝通，甚至對他們的查詢也是已讀不回等等，認為此舉會影響Edan拓展海外市場。

對原有4位admin不信任 他們又認為歌迷會的財務狀況一直存疑，稱「因從來沒有收過任何財務報告、應援收支報告，但有不少小站都有做到。因此，我們缺乏課金給EFC的信心。」加上曾有一名admin曾公開責備Edan，但Makerville卻仍信任此人，並同意她以個人名義開公司管理歌迷會，令爵屎難以接受。他們又提到其他成員的歌迷會亦曾先後更換admin，不明白為何Edan的歌迷會仍要保留原有4人，加上在多種爭議未解決前，忽然宣布收費歌迷會成立，就連官方網站也成立，質疑箇中原因。 希望有新admin 最後他們寫道︰「我們一群爵屎有些決定不加入新FC，亦有一些選擇加入了，但我們想說明一下，加入新FC不代表我們認同及支持原admin，為的只是支持爵安，亦期盼日後會有改朝換代的一天。最後，我們眼見現任EFC的不足，並不能與正為演藝事業全力向前衝的爵安相配。隨著粉絲人數持續增長，他絕對需要及值得擁有一個更好的FC，而非現時，四位任意妄為的admin。若EFC繼續由他們主理，實屬荒謬絕倫 。」