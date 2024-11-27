Edan被床哥@JFYT狂抽水有回應 姜濤唔認同一句講笑就當無事（有片）

MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會，他們將會泰國天后BOWKYLION合作。提到他們分小組演出，屬於「夜粥組」的隊長楊樂文(Lokman)、副隊長江𤒹生 （AK）、王智德(Alton )及陳瑞輝 (Frankie)就透露他們的新歌已拍完MV，歌曲Rap的部份由Lokman及Alton一齊填寫。

Edan希望可以互相尊重

談到JFFT與YT周殷廷組成的JFYT以新人姿態打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強，床哥日前開LIVE時拉票，但言論頗出位，其中更不停抽Edan水，姜濤就忍不住留言「冇品」批評他們的做法。

Edan說︰「首先多謝姜濤，佢嘅舉動係想保護我，平時都有留意JFFT的片，覺得有自己風格和特色，我都好尊重佢哋嘅，自己都有留意床哥平日的片段，對方係個聰明有自己風格的人。今次可能都係開玩笑，但有時開玩笑無意中影響了其他人或過咗火，我可以理解，最緊要互相尊重，沒必要引起不必要的紛爭，成年人都係成熟。」

向爵屎表達謝意

他又表示YT事後也有私下send訊息給他，表示若影響了他，向他說聲唔好意思。他與YT和床哥間中也有交流，最緊要大家互相尊重，不希望事件造成對罵。他強調工作永遠第一位，付出100%。他表示知道爵屎辛苦，面對不同聲音或感不解，知道他們好鍚我付出好多，真是好感動，所以會以作品去報答他們。