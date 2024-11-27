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娛樂
2024-11-27 16:36:43

Edan被床哥@JFYT狂抽水有回應 姜濤唔認同一句講笑就當無事（有片）

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MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝)

MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝)

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MIRROR今日出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會，他們將會泰國天后BOWKYLION合作。提到他們分小組演出，屬於「夜粥組」的隊長楊樂文(Lokman)、副隊長江𤒹 AK）、王智德(Alton )及陳瑞輝 (Frankie)就透露他們的新歌已拍完MV，歌曲Rap的部份由LokmanAlton一齊填寫。

Edan希望可以互相尊重

談到JFFTYT周殷廷組成的JFYT以新人姿態打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強，床哥日前開LIVE時拉票，但言論頗出位，其中更不停抽Edan水，姜濤就忍不住留言「冇品」批評他們的做法。

Edan說︰「首先多謝姜濤，佢嘅舉動係想保護我平時都有留意JFFT的片，覺得有自己風格和特色，我都好尊重佢哋嘅，自己都有留意床哥平日的片段，對方係個聰明有自己風格的人。今次可能都係開玩笑，但有時開玩笑無意中影響了其他人或過咗火，我可以理解，最緊要互相尊重，沒必要引起不必要的紛爭，成年人都係成熟。」

向爵屎表達謝意

他又表示YT事後也有私下send訊息給他，表示若影響了他，向他說聲唔好意思。他與YT和床哥間中也有交流，最緊要大家互相尊重，不希望事件造成對罵。他強調工作永遠第一位，付出100%。他表示知道爵屎辛苦，面對不同聲音或感不解，知道他們好鍚我付出好多，真是好感動，所以會以作品去報答他們。

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Edan心情大好出席活動。(羅錦鴻攝) Edan心情大好出席活動。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝)

姜濤認為公眾人物應慎言

姜濤就表示尊重每一個音樂單位，昨晚的留言純粹就事件回應，臨近年尾每個音樂單位都會以不同方式拉票。他直言昨晚看直播片，「係咪要以呢種方法拉票、係值得討論，喺我心目中的價值觀，作為公眾人物，一言一行都有份量，各有自己諗法，因為我哋係公眾人物，尤其大家都係五強，都係同行，要多啲將心比己。因為我哋都可能有追隨者效仿，我哋講每一句說話都要思考過，唔係一句講笑就可以無事，因為可能有人無意中被你得玩笑傷害也說不定，所以如果我唔回應，可能下次又用其他方式去做，所以我覺得值得討論，喺我心目中就不認同。」

至於床哥Story的疑似道歉，他就表示不評論，姜濤說︰「我都好尊重佢哋每一個回應，因為過咗佢。我都好尊重每個人嘅音樂作品，希望大家有一個好成績。」他認為不相信因為他們一些說話而抹殺了努力，大家都是成年人，但需要為自己的言論負責。

MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝) MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。(羅錦鴻攝)

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