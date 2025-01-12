Edan踩場《五堅情X Dear Jane音樂會》：讀書夾band實唱《銀河修理員》

台灣男團五堅情與香港Dear Jane的聯乘音樂會昨晚在亞洲國際博覽館Arena舉行。音樂會開始，五堅情打頭陣唱出《月面著陸》，Dear Jane緊接演出《最後一間唱片舖》和《Yellow Fever》。之後兩個音樂單位合唱《LaLaLa》，令現場氣氛逐漸高漲。五堅情的5位成員化身model邊行catwalk邊唱出《反正我好看》、《All Day》、《立刻要爆炸BOOOOOM》、《速食愛情》4首自己作品，再有Dear Jane獻唱《因愛而行》、《人類不宜飛行》等，到了特別嘉賓出場，就是MIRROR成員呂爵安(Edan)。

Edan 爆笑：五十肩啲friend

Edan出場全館哄動，即與Dear Jane合唱《銀行修理員》後說：「我真係由細個讀緊書就聽Dear Jane嘅歌，好記得讀大學嘅時候住hall，最hit就係三部曲，嗰陣時hall入面嘅band team，次次唱親都係唱Dear Jane嘅歌，今次圓夢！」Edan更化身「社工E」，見Dear Jane表示不諳國語，即協助大家溝通，更表示他們合作應要有個新團名，五堅情的婁峻碩即說：「其實我們已經想好喇，可以叫『Dear 堅情』。」Dear Jane的Jackal即表示要讓Edan也加入，變成「十堅情」，Edan笑言：「呢個係五十肩啲friend。」爆笑全場，