Edan 意大利回港落機即開工 Anson Lo 新歌錄音劇透一個英文字

呂爵安(Edan)近日飛到意大利出席時裝品牌活動，昨晚(13日)他在社交平台大曬多張型仔相，並分享這次旅程的感受，他寫道︰「Thanks for having me﹗好難忘的體驗，Florence很美，所有人都十分nice，食物也很好吃，很喜歡這裏的感覺。很想留多幾天，可惜要回來排練，有機會一定要再過來。」
Edan 昨晚已經火速完成工作並返到香港，不過，剛落機的他不是立即回家休息，而是前往工作室進行新歌MV剪輯。Edan今天（14日）凌晨3時半在ig 限時動態上載與經理人花姐（黃慧君）及多位工作人員合照，他表示留言︰「以為落機就可以返屋企休息？你就想！剪mv剪到依家啊！辛苦大家了﹗期待出街﹗」看來剛回港的Edan 又要開始馬不停蹄的工作時間表。
另外，隊友盧瀚霆（Anson Lo)日前剛與天后陳慧琳推出《深閨 》的合唱版，相隔兩日後，今日（14日）凌晨他在社交平台透露為新歌錄音，並分享錄音室的咪高峰、歌詞及監製Edward Chan在控制室的照片，其中Anson Lo 大劇透，把大部份歌詞遮住，只露出當中的3個英文字「Hey」，他寫道；「What's next？很專注的Edward爸爸！新歌錄音～」令一眾神徒（粉絲暱稱）都相當期待。