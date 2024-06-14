Edan 意大利回港落機即開工 Anson Lo 新歌錄音劇透一個英文字

呂爵安(Edan)近日飛到意大利出席時裝品牌活動，昨晚(13日)他在社交平台大曬多張型仔相，並分享這次旅程的感受，他寫道︰「Thanks for having me﹗好難忘的體驗，Florence很美，所有人都十分nice，食物也很好吃，很喜歡這裏的感覺。很想留多幾天，可惜要回來排練，有機會一定要再過來。」

Edan 昨晚已經火速完成工作並返到香港，不過，剛落機的他不是立即回家休息，而是前往工作室進行新歌MV剪輯。Edan今天（14日）凌晨3時半在ig 限時動態上載與經理人花姐（黃慧君）及多位工作人員合照，他表示留言︰「以為落機就可以返屋企休息？你就想！剪mv剪到依家啊！辛苦大家了﹗期待出街﹗」看來剛回港的Edan 又要開始馬不停蹄的工作時間表。