Edward Chan音樂會｜姜濤與方皓玟火辣合唱《Dummy》 陳柏宇台上跣腳扭傷仲識講笑

Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會，由姜濤以《今天只做一件事》掀序幕。(林俊源攝)

著名音樂監製Edward Chan(陳浩然)於亞博舉行的一連兩場《Blueprint of Memories, by Edward Chan》昨晚(23日)開鑼，首場嘉賓陣容包括新生代歌手MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)、黃妍、葉巧琳、Daniel Toh，還有實力代表陳柏宇、林奕匡、方皓玟，當然唔少得識於微時的側田、林一峰、薛凱琪及衛蘭等。而特別嘉賓則是周柏豪。不同年代的歌手crossover合唱，其中「姜皓玟」姜濤和方晧玟火辣合唱《Dummy》最為驚喜。

陳柏宇跣腳 跌倒 音樂會於8時35分左右開場，眾歌手首先逐走上舞台，由姜濤以一曲《今天只做一件事》掀序幕，各演出單位演唱與Edward Chan合作的作品，其中林奕匡與黃妍和葉巧琳首次公開演唱登上The First Take平台的新歌《﻿﻿﻿藝術與科學》，他們有翻唱Edward Chan為其他歌手監製的作品，例如姜濤與方皓玟合唱《Dummy》，又跟薜凱琪(Fiona)合唱《牆紙》、Edan與林奕匡合唱《難得一遇》等，充滿新鮮感。不過，音樂會尾聲，陳柏宇演唱《忘記歌詞》時，在台上邊唱邊落樓梯時不慎跣腳跌倒，他即笑稱「無事！」索性半踎在地唱，然後再站起身唱完整首歌後，由工作人員扶著返回後台。

扭傷腳仍不失陳伯式幽默 Edward Chan於完騷後接受訪問，他直言屬幕後音樂人，首次走到台前面對近一萬觀眾，始終不太習慣，身為《全民造星V》評判，他給自己約3盞燈。談到Jason在台上跣腳，他表示專注彈琴，未有目擊過程，直至聽到Jason在台上爆出一句「無事」才發現。他表示，「完show返回後台時，已見急救員為他處理傷處時，見他仍有說有笑，陳伯式的幽默依然存在，立時放鬆了。」事後，Jason坐著輪椅離開會場。