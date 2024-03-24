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娛樂
2024-03-24 03:46:39

Edward Chan音樂會｜姜濤與方皓玟辣身合唱《Dummy》 陳柏宇台上跣腳扭傷仲識笑

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Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會，由姜濤以《今天只做一件事》掀序幕。(林俊源攝)

Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會，由姜濤以《今天只做一件事》掀序幕。(林俊源攝)

著名音樂監製Edward Chan(陳浩然)於亞博舉行的一連兩場《Blueprint of Memories, by Edward Chan》今晚(23)開鑼，首場嘉賓陣容包括新生代歌手MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)、黃妍、葉巧琳、Daniel TohROVER，還有實力代表陳柏宇、林奕匡、方皓玟、Dear Jane，當然唔少得識於微時的側田、林一峰、薛凱琪及衛蘭等。

Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，各演出歌手逐一登場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，各演出歌手逐一登場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，各演出歌手逐一登場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，各演出歌手逐一登場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，各演出歌手逐一登場。(林俊源攝) Edward Chan《Blueprint of Memories》音樂會頭場，方皓玟型格登場。(林俊源攝)

音樂會於830分左右開場，眾歌手首先逐走上舞台，由姜濤以一曲《今天只做一件事》掀序幕，各演出單位演唱與Edward Chan合作的作品，其中林奕匡與黃妍和葉巧琳首次公開演唱登上The First Take平台的新歌《﻿﻿﻿藝術與科學》，他們有翻唱Edward Chan為其他歌手監製的作品，例如姜濤與方皓玟合唱《Dummy》，又跟薜凱琪(Fiona)合唱《牆紙》、Edan與林奕匡合唱《難得一遇》等，充滿新鮮感。不過，音樂會尾聲，陳柏宇演唱《忘記歌詞》時，在台上邊唱邊落樓梯時不慎跌腳跌倒，他即笑稱「無事！」索性半踎在地唱，然後再站起身唱完整首歌後，由工作人員扶著返回後台。

《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，陳柏宇跣腳扭傷。(林俊源攝) 陳柏宇在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》尾聲，不慎跣腳。(林俊源攝) 陳柏宇在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》尾聲，不慎跣腳。(林俊源攝) 陳柏宇在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》尾聲，不慎跣腳。(林俊源攝) 《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，陳柏宇跣腳扭傷。(林俊源攝) 《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，陳柏宇跣腳扭傷。(林俊源攝) 《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，陳柏宇跣腳扭傷。(林俊源攝)

Edward Chan於完騷後接受訪問，他直言屬幕後音樂人，首次走到台前面對近一萬觀眾，始終不太習慣，身為《全民造星V》評判，他給自己約3盞燈。談到Jason在台上跣腳，他表示專注彈琴，未有目擊過程，直至聽到Jason在台上爆出一句「無事」才發現。他表示，「完show返回後台時，已見急救員為他處理傷處時，見他仍有說有笑，陳伯式的幽默依然存在，立時放鬆了。」事後，Jason坐著輪椅送往診治。

姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan和林奕匡是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan和林奕匡是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝)

首晚的歌單共有30首歌，明晚的演出陣容有少許變動，Edward Chan表示兩晚歌單合共有54首作品。被問到安排姜濤與方皓玟合唱《Dummy》的緣由，他解釋因為姜濤和方皓玟各自擁有一種特質，內裡散發一種edge，所以想將兩個難度合起來。至於姜濤和Fiona合唱《牆紙》，原來與方大同有關，當年方大同為這歌唱demo時，寫明要用鄧麗君的style，「姜濤而在自己演唱會，亦選唱了鄧麗君的歌曲；而Fiona亦經常演繹方大同作曲的歌，她是最佳人選。」至於Edan與林奕匡合唱《難得一遇》，Edward Chan表示，「其實我從網上得知Edan喜歡這首歌，而且他亦曾在個人演唱會唱，這次難得同場，一定要將他們兩個結合，讓大家欣賞。」

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