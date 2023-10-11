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娛樂
2023-10-11 18:21:40

Elka@Lolly Talk同波仔Boris分手收場 生日Sad爆認單身：大家唔好再問

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波仔Boris去年與Elka公開戀情，可惜兩人已在早前結束約一年感情。

波仔Boris去年與Elka公開戀情，可惜兩人已在早前結束約一年感情。

人氣女團Lolly Talk出道一年多，今年成績相當唔錯，更宣布在1129日殺入九展Star Hall舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023

男方疑有新歡

Lolly Talk成員Elka（鄭芷淇）剛度過21歲生日，她開Live跟粉絲隔空迎接牛一，其間不少網民也相當關心Elka的感情狀況，紛紛留言問她是否跟男友「波仔」黃浚銘（Boris）已經分手，更有人表示見到男方在旺角拖新歡，Elka最初也未有回應感情問題，但之後也坦認分手，並收起笑容說：「大家唔好問喇，我淨係覆大家一次啦，就係我宜家單身嘅，大家唔好再問。」波仔以網紅身份參加《全民造星II，去年他Elka公開戀情，兩人不時在網上曬恩愛，可惜一年後卻傳來分手消息。

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Elka趁21歲生日開直播，並坦承已回復單身。 Elka對前度男友Boris不願多提。 Elka跟波仔已此情不再。

大讚Ivy So

其實，波仔於9月份曾拍片直認跟Elka早已分開，他談及分手後心情，但就拒絕透露分手原因；對於早前為新劇《飛黃騰達》夥拍COLLAR成員蘇雅琳Ivy So），劇中兩人更有感情線及親熱戲，波仔被網民問到對Ivy的印象，他指對方真人比較慢熱，形容她是一個好聰明、獨立的女仔，直認合作初時不敢跟她接觸，花了很長時間，她才表露出其真性情，大讚Ivy超級勤力、節制及很自律，對她讚不絕口。

波仔於9月份拍片時已直認跟Elka分手一事。 波仔早前跟Ivy So合演新劇《飛黃騰達》，兩人在劇中更有感情線。 波仔對拍檔Ivy So讚不絕口。 Lolly Talk
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