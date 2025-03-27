Elka@Lolly Talk與Zpecial鼓手煒賢拍拖 網民︰可以瘋狂吹頭

Lolly Talk成員鄭芷淇(Elka)被人拍到跟Zpecial的鼓手煒賢手拖手行街，男方更到女方的住所，估計雙方已發展到同居的地步。據報道指雙方於去年擦出愛火花，不時在社交平台隔空傳情。

Elka曾與YouTuber「波仔」黃浚銘(Boris)拍拖，可惜戀情僅維持一年，有網民曾在Elka直播時提到波仔在旺角拖住新女朋友，Elka當時不願多談，表示「大家唔好問啦！我淨係覆一次啦，就係我𠵱家單身嘅。」其後Elka因為與ROVER合作音樂劇《重拾：10分鐘》，曾與成員傳緋聞，然而Elka的男友原來是煒賢。

Elka大讚 煒賢為女友吹頭好sweet

去年Elka曾為Zpecial主持的清談節目《醉酒Don't Call》擔任嘉賓，當時煒賢提及自己對女友做過最肉麻的事是連續6個月幫女友足頭，Elka聞言大讚「呢個幾sweet！」煒賢更指無論女友長短髮都會幫她吹，只要女友喜歡便可，本身是短髮的Elka當然大感開心，被男方的暖男行為溶化。

傳 Elka 主動出擊

當時Elka被問到「係華納揀一個有幻想、覺得同佢拍拖好正的男artist」，她原本表示想揀洪嘉豪，但怕對方的生活很平淡，而Elka最後就選了了煒賢，並解釋煒賢幫女友吹頭非常窩心。有指Elka在這次節目之後，被煒賢的舉動打動，加上對方外形又討好，於是主動出擊，成功俘虜男方。有網民看過報到之後，除了替Elka高興之外，亦笑謂Elka可以瘋狂享受男友為她吹頭。