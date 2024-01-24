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娛樂
2024-01-24 15:55:00

Ella陳嘉樺全新單曲〈南方的月亮〉 邀好姐妹陳意涵MV做「搶匪」

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Ella陳嘉樺2023年末以〈願望清單〉療癒人心，MV邀來言承旭友情出演，2人同框不僅掀起回憶殺，MV更衝上YouTube發燒影片排行榜；而她22日推出全新單曲〈南方的月亮〉，唱出遊子隻身追夢的道路上，感到的不安與徬徨，傳遞著對家人的愛與思念。

藝人Ella陳嘉樺推出全新單曲〈南方的月亮〉，MV找來好姐妹陳意涵演出，詮釋走投無路的媽媽，鋌而走險當搶匪搶超商；而Ella打趣提問「什麼時候適合做壞事？」答案是「中午，因為早晚會有報應」。

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陳意涵則飾演走投無路的媽媽，最後鋌而走險當搶匪。（圖／勁樺娛樂 提供）

陳意涵則飾演走投無路的媽媽，最後鋌而走險當搶匪。（圖／勁樺娛樂 提供）

MV邀來言承旭友情演出

Ella陳嘉樺2023年末以〈願望清單〉療癒人心，MV邀來言承旭友情演出，2人同框不僅掀起回憶殺，MV更衝上YouTube發燒影片排行榜；而她22日推出全新單曲〈南方的月亮〉，唱出遊子隻身追夢的道路上，感到的不安與徬徨，傳遞著對家人的愛與思念。Ella也邀請陳意涵演出〈南方的月亮〉的MV，2人姐妹情深私下相當熟識，對方更是一口答應演出；而故事以春節圍爐為時間背景，人們紛紛踏上回鄉的旅程，迎接團聚時刻，不過，在合家歡慶的氛圍中，仍有許多人為生活而持續努力奮鬥，而陳意涵則飾演1位媽媽，她卻為了照顧家庭走投無路，最後鋌而走險當搶匪，搶劫加油站超商，看似刺激危險的劇情，最後卻翻轉成溫暖結局。而〈南方的月亮〉劇情涉及搶劫，Ella拍攝空檔開啟冷笑話模式，提問「什麼時候適合做壞事？」揭曉答案為「中午，因為早晚會有報應」，讓片場眾人頓時笑開懷；陳意涵在其中1場哭戲，更是瞬間落淚，用悲傷情緒詮釋屬於角色的悲哀難為之處。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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