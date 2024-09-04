Elton John眼部被細菌感染 發文稱一隻眼睛視力受損

英國老牌歌手77歲的Elton John，昨日在個人社交帳戶發布，目前眼睛的健康狀況，由於他的眼睛嚴重被細菌感染，令其一隻眼睛的視力受損，他在帖文中表示：「今年夏天，很不幸我的眼睛遭遇嚴重感染，導致一隻眼睛視力受到影響。雖然我現正努力康復，但將是一個非常緩慢的過程，我的視力恢復或需要一點時間。」這一消息發布，引起其全球fans的關心慰問與祝福。

Elton John又感謝過去幾周照顧他的醫生、護士和家人：「他們的貼心照顧讓我倍感振奮。我在家裡享受著寧靜的夏天，對自己所取得的進步感到積極，但我知道我的康復之路還很漫長。」Elton John積極的態度，顯示他對視力恢復的信心。