Eminem單日6350萬點擊登Spotify全球冠軍 Rap god地位稱霸74國Apple Music第一

Gap god Eminem，一出手即稱霸樂壇。

Hip hop音樂界無可爭議的rap god Eminem，早前發行最新專輯《The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)》於全球最大音樂平台Spotify創下驚人成績。 據環球音樂消息，Eminem的第12張個人專輯，於7月12日星期五發行，在Spotify上首日播放量就超過6,350萬次。這不僅創下2024年發行的hip hop流派所有專輯中，單日播放量最高紀錄，也是Eminem職業生涯中最高hit rate。這位嘻哈教父更一舉登上Spotify全球藝人榜的榜首。

Eminem的新專輯《The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)》。

涉 18 禁題材限制仍衝上冠軍 擁有超過10張專輯在Billboard 200排行榜上稱冠的Eminem，成績僅次The Beatles、Jay-Z、Taylor Swift和Drake等少數幾位超級巨星。他這次消滅其成名身份Slim Shady，以獲得空前成功，再度彰顯作為hip hop領域Slim Shady的地位，堪稱半個世紀以來hip hop音樂的絕對主宰者。

值得一提的是，Eminem這張專輯仍屬他擅長horror hardcore樂風，涉及到18禁的題材，但仍然在全球範創下驚人商業成就，包括在美國以及74個其他國家地區的Apple Music排行榜上奪得第一，充分展現Eminem作為rap god的號召力，以及無可撼動的地位。

《The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)》的官方tee。