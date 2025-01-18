Energy宣布4月吉隆坡開騷 舉行相隔20年馬來西亞演唱會

台灣男團Energy《一觸即發》巡迴演唱會經歷台北、高雄、新加坡站後，近日正式宣布將在4月5日前往馬來西亞站，於吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱。Energy的《放手》、《Come On》、《某年某月某一天》、《多愛我一天》等經典歌曲是許多粉絲的青春回憶，2024年終於回歸的Energy，又帶來《星期五晚上》、《分合》等締造現象級影響力的新歌，Energy魅力橫跨22年，這次將把這股Energy炫風吹向馬來西亞，替馬來西亞粉絲定必帶來回憶殺。

Energy日前擔任五月天新加坡演唱會嘉賓，當天除了一連串勁歌熱舞外，更在台上搶先公佈《一觸即發》演唱會馬來西亞站的消息，讓許多粉絲都驚喜不已。而Energy暌違22年榮耀回歸的《一觸即發》巡迴演唱會，從台北小巨蛋出發，加碼高雄巨蛋共四場演出皆開賣即秒殺完售，台北的簽票會更是盛況空前擠爆信義區街頭，從白天簽到凌晨三點才結束；首場海外場的新加坡站，Energy在22年後再回到新加坡，青春記憶湧現，就算多年未在新加坡演出依舊全場完售，簽票會也擠爆萬人響應，Energy炫風橫掃獅城！