Energy宣布4月吉隆坡開騷 舉行相隔20年馬來西亞演唱會

台灣男團Energy《一觸即發》巡迴演唱會經歷台北、高雄、新加坡站後，近日正式宣布將在4月5日前往馬來西亞站，於吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱。Energy的《放手》、《Come On》、《某年某月某一天》、《多愛我一天》等經典歌曲是許多粉絲的青春回憶，2024年終於回歸的Energy，又帶來《星期五晚上》、《分合》等締造現象級影響力的新歌，Energy魅力橫跨22年，這次將把這股Energy炫風吹向馬來西亞，替馬來西亞粉絲定必帶來回憶殺。
Energy日前擔任五月天新加坡演唱會嘉賓，當天除了一連串勁歌熱舞外，更在台上搶先公佈《一觸即發》演唱會馬來西亞站的消息，讓許多粉絲都驚喜不已。而Energy暌違22年榮耀回歸的《一觸即發》巡迴演唱會，從台北小巨蛋出發，加碼高雄巨蛋共四場演出皆開賣即秒殺完售，台北的簽票會更是盛況空前擠爆信義區街頭，從白天簽到凌晨三點才結束；首場海外場的新加坡站，Energy在22年後再回到新加坡，青春記憶湧現，就算多年未在新加坡演出依舊全場完售，簽票會也擠爆萬人響應，Energy炫風橫掃獅城！
即將到來的馬來西亞站，將延續Energy的滿滿誠意與精心設計，帶來震撼全場的能量派對：主舞台融現代科技與經典元素於一體，搭配頂尖燈光設計、動態影像以及多層次舞台佈局，激光電流3D裸視動畫、近距離環繞放電舞台、多首經典歌曲沸騰狂歡，打造極致的視聽盛宴。
Energy《一觸即發》演唱會第二場海外巡演來到馬來西亞，他們距離上一次在馬來西亞開唱是在2005年，當時已是Toro離團後的四人組合，這次牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro五人終於再度集結，以五人完全體登上馬來西亞的舞台，坤達說：「真的很期待再到馬來西亞，我們將會帶來原汁原味的表演，希望大家都可以來跟我們見見面。」每次演出前的加油儀式，團長牛奶都會向團員們鼓勵並要大家把每場演出都當作最後一場，用盡全力釋放能量，Toro也自信滿滿地說：「五人全力燃燒、不留遺憾，看一場少一場！」Energy近期除了參與滿滿的尾牙演出與員工們一起E16蹲外，接下來1月18、19日，Energy將前往《2025 Just Love It !一路向東｜演唱會｜再出發版》與花蓮、玉里的粉絲朋友見面。演出後Energy將在過年期間好好養精蓄銳，2月後也將馬不停蹄為新計畫持續努力，更將前往馬來西亞進行宣傳通告並舉行簽票會，提前與馬來西亞粉絲見面。