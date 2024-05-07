Energy消失15年人氣反彈 回歸辦簽唱會5千人擠爆信義香堤廣場

Energy剛在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，在這股高人氣及氣勢推動下，不少歌迷包遊覽車北上，甚至攜家帶眷就是要來力挺偶像，整個香堤廣場以及百貨公司的連結天橋被5千人擠得水洩不通、寸步難行，還有歌迷訂製翻糖蛋糕送給Energy預祝演唱會大成功，睽違多年終於近距離看到偶像合體，歌迷忍不住留下感動淚水地說：「謝謝你們陪著我長大，這次我要陪你們到老。」看到如此景象，五位團員紛紛感性地表示，無論現場、地球各地，曾經有一大段時間，你們沒有看到我們合體，但我們知道你們的支持一直都在。他們特別選唱過去招牌抒情金曲《某年某月某一天》，Energy表示：「這首歌不但陪伴我們也陪伴著你們，也像是我們之間的承諾，我們想更靠近你們一點好不好！」團員們從主舞台走到小舞台與粉絲們互動，之後更熱力演唱《分合》，搶先體驗小巨蛋近距離的感受，讓簽唱會現場氣氛high爆。

Energy復出以來所到之處皆獲得熱烈迴響，這份得之不易的榮耀，其實背後隱藏著大家看不見的秘辛，五位團員在專輯密集的籌備過程中，就曾創下一星期內每天拍攝工作超過十小時，其中一支MV還有拍攝48小時的紀錄，尤其書偉是爆汗王，只要稍微跳舞就汗如雨下，頭髮、身體全濕透，但仍隨身帶著毛巾、小風扇降溫止汗。不僅如此，就連企劃拍攝《星期五晚上》MV時，牛奶牙齒疼痛發炎，腫得非常厲害，但他還是撐著來練舞教室，拿著冰塊敷臉照樣練舞，後來為了拍MV著想，他便下定決心把牙拔了。期間還遭遇到團員們感冒不小心相互傳染，但每個人仍把握時間抱病練舞，目的就是將最好的一面呈現在歌迷們的面前。Energy團員工作行程也很滿檔，能五人合體再一起時間不多，有一次歌拍MV到凌晨三點收工，書偉直奔結婚照拍攝現場、阿弟直接去拍八點檔戲劇、牛奶睡兩小時後去送小孩上學、坤達趕飛機參與節目錄影工作，團員馬不停蹄迎接下一個工作，能量滿滿，如此拚命不辭辛苦的表現，也讓歌迷們十分不捨，五人超級敬業的精神，更令人動容及佩服。如今辛苦有了好的成果，Toro先說：「我們以前求學的時候都沒有拿過這麼多第一名。」阿弟和書偉馬上打趣回說：「那是你喔！我們沒有。」玩笑歸玩笑，隨即Toro感謝歌迷，「拿到這麼多第一名都是因為你們。」



而除了經典歌外，Energy不久前推出了舞曲新歌《星期五晚上》，沒想到造成全民蹲跳的熱潮，從兒童到長輩，各行各業都拍影片參與，團員也在現場簽唱會上教大家手勢舞蹈動作，全場跟著跳，場面相當壯觀，看到滿滿人潮，牛奶說：「我想今天的簽唱會不只是大家的回憶，也會永遠記在我心中。」當年Energy強勢出道，不過當時人氣最高的Toro在2003年7月因經理人公司與其他團員間的糾紛退團單飛，團長牛奶也在2005年10月因為專注與舞蹈的夢想退團，雖在2007年補入原後備舞者唐振剛，但仍難掩頹勢，在2009年宣布正式單飛，消失15年再度人氣翻漲。