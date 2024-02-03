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娛樂
2024-02-03 18:05:44

EOS休團絕不解散 成員Summer赴墨爾本讀書

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EOS休團絕不解散 成員Summer赴墨爾本讀書

暫時三缺一，但EOS絕不解。

香港女團EOS的21歲成員Summer，三年前由香港飛到墨爾本升學，修讀建築系。她喜歡唱歌跳舞，希望成為一個全能藝人，讀書期間也會學跳舞學pole dance。前年偶然在網上留意到LateDAO辦女團招募活動便報名參加，怎料一擊即中，於是她決定停學追尋女團夢，與素未謀面的Hazelle和Lokyi 一同赴韓國受訓，去年以EOS姿態正式出道。三個女仔當中以Summer最擅長rap，每次演出都以極firm的rap功令人眼前一亮。

本來EOS繼續三位一體，並肩作戰，可惜Summer去年底收到校方通知，如無法在2024年繼續履行學業，將會被取消學位資格。對此Summer說：「真係好傍偟，當然好想再繼續喺娛樂圈發展，但冇咗學位又會浪費咗之前升學嘅時間同金錢。好彩公司好體諒，杜生(杜汶澤)、杜太(田蕊妮)都好支持我繼續讀書。雖然我返咗澳洲讀書，但我仍然努力繼續經營自己社交平台，會拍多啲跳舞唱歌片，仲會作一首rap。」其他兩位成員得悉Summer要暫時離隊，當然不捨得，Hazelle說：「心情好複雜，但Summer無論做咩決定，我都會支持。」Lokyi說：「希望佢順順利利，快啲學成歸來同我哋一齊衝。」早前EOS亦與一班fans聚會，當晚Summer特意寫了三封信給fans，多謝fans支持，場面感動。

Summer今日現身機場，啟程往墨爾本。

Summer今日現身機場，啟程往墨爾本。

3月高雄合體開唱

暫時三缺一，但EOS絕不解散，今年3月30日她們便合體到高雄參與年度大型音樂節「大港開唱」演出，於高雄駁二藝術特區表演連場歌舞。倘若之後有其他演出機會，Summer亦願意調配時間，與其他成員作限定合體。

隊員短期單飛

老闆杜汶澤早前亦露了口風，指EOS成員有機會作個人發展，他說：「香港經濟環境始終都差啲，好多歌手都面臨演出減少嘅問題。除咗會繼續幫佢哋傾多啲海外演出之外，同一啲音樂人傾過，佢哋都提議 我可以俾女仔作個人發展，我都同意。現階段都係搵緊啱嘅歌。」Hazelle和Lokyi二人現時亦努力學習作曲填詞，Lokyi之後亦有音樂演出，另外她繼上次主持喱騷人氣節目《港女萬歲》後，有機會再為喱騷及其他Channel 拍攝新節目。至於邊個會先推出個人作品，大家就要拭目以待。

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EOS今年3月30日合體到高雄參與年度大型音樂節「大港開唱」演出。 Summer@EOS Summer@EOS Summer@EOS
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