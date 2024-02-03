EOS休團絕不解散 成員Summer赴墨爾本讀書

香港女團EOS的21歲成員Summer，三年前由香港飛到墨爾本升學，修讀建築系。她喜歡唱歌跳舞，希望成為一個全能藝人，讀書期間也會學跳舞學pole dance。前年偶然在網上留意到LateDAO辦女團招募活動便報名參加，怎料一擊即中，於是她決定停學追尋女團夢，與素未謀面的Hazelle和Lokyi 一同赴韓國受訓，去年以EOS姿態正式出道。三個女仔當中以Summer最擅長rap，每次演出都以極firm的rap功令人眼前一亮。

本來EOS繼續三位一體，並肩作戰，可惜Summer去年底收到校方通知，如無法在2024年繼續履行學業，將會被取消學位資格。對此Summer說：「真係好傍偟，當然好想再繼續喺娛樂圈發展，但冇咗學位又會浪費咗之前升學嘅時間同金錢。好彩公司好體諒，杜生(杜汶澤)、杜太(田蕊妮)都好支持我繼續讀書。雖然我返咗澳洲讀書，但我仍然努力繼續經營自己社交平台，會拍多啲跳舞唱歌片，仲會作一首rap。」其他兩位成員得悉Summer要暫時離隊，當然不捨得，Hazelle說：「心情好複雜，但Summer無論做咩決定，我都會支持。」Lokyi說：「希望佢順順利利，快啲學成歸來同我哋一齊衝。」早前EOS亦與一班fans聚會，當晚Summer特意寫了三封信給fans，多謝fans支持，場面感動。