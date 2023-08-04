EOS內衣上陣拍首本寫真集 田蕊妮力求完美親自監場

EOS寫真風格與組合一直帶給觀眾的型格魅力非常不同，寫真標榜自然之美、都市女郎及華麗女王幾個主題，希望可以帶出EOS更多面向讓觀眾欣賞。除了以上主題外，三位成員更初次以健康性感造型示人，成員Summer說今次是挑戰她們的不同領域，Lokyi笑言：「咁大個女都未試過着得咁性感。」可想而知今次寫真會有多震撼。而拍攝今次寫真的攝影師則是杜汶澤的御用劇照師小雲，小雲早年曾參與多位藝人的唱片封面，以及演唱會宣傳海報的拍攝工作，小雲是在2017年為杜汶澤電影《空手道》拍攝劇照結緣，今次與EOS合作大玩唯美效果。

目標銷量 5 千本

今次寫真拍攝期間，適逢田蕊妮在港進行舞台劇演出，杜太亦親自監場，由服裝、髮飾及妝容也一一監督，確保三位女孩拍攝出最完美的寫真集。今次推出寫真，除了是EOS的其中一個新挑戰外，還有一個重要的目標；早前杜汶澤說過目標銷量希望達到5千本，收益都會支持EOS製作全新廣東歌，一眾粉絲引頸以待的願望終於有機會達成。而EOS NFT持有人亦擁有這首廣東歌的參與權，可以參與決策曲、詞、編部份，為香港樂壇開創先河。EOS的寫真集上市在即，三人會於8月底舉辦寫真簽名會，又在寫真集推出前夕，EOS更會在8月18日晚上10時親臨蘭桂坊酒吧Zentral表演。