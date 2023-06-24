EOS成員Summer Lokyi獲粉絲炮製巴士站燈箱應援慶生 快閃合照活動答謝支持

今次是EOS出道 後第一次有成員過生日，有粉絲特意租了尖沙咀的 巴士站燈箱，為Summer和Lokyi慶祝生日。生日應援燈箱由6月23日至29日，於尖沙咀清真寺門外巴士站展示，燈箱廣告牌更支援AR擴增實境，只要下載相關程式，就可欣賞到粉絲為EOS製作的特別場景。EOS亦特別舉行快閃活動感謝粉絲支持，由於Summer現時身在澳洲，Lokyi和Hazelle兩位成員就做代表，於23日中午出席快閃活動，跟粉絲近距離接觸。

當日天氣酷熱，現場氣氛更加高漲，吸引30多名粉絲撐場，更齊齊向Lokyi講生日快樂，Lokyi和Hazelle之後更跟每位粉絲自拍，最後她們更與所有粉絲在燈箱前影大合照。獲粉絲製作燈箱賀生日，Lokyi很感動，她說：「好誇張呀！真係冇諗過自己會出現喺巴士站燈箱呀，好多謝Fans支持。加上今日咁熱，佢哋仲專登出嚟同我講生日快樂，真係好感動。」而身在澳洲的Summer說：「好多謝大家送呢份 禮物俾我哋，雖然我唔喺香港過生日，不過我一定會P番自己落去，大家經過燈箱，記得影相send俾我。」Hazelle雖然不是壽星女，但作為EOS隊長，當然出席今次快閃活動，她說：「Fans好有心，知道Summer唔喺香港，仲專登拎咗佢嘅易拉架出嚟俾我哋合照。我哋冇諗過出道咁短時間，就獲得Fans以呢生日生日個方法去支持，我哋承諾會唱多啲好歌嚟回饋大家。」