EOS首上《Chill Club》落力跳唱 網民反應兩極「好睇過COLLAR」、「跳得好X差」

ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》每集都會邀請不同嘅嘉賓，最新播出嗰集8月6日就邀請咗三隊女團Lolly Talk、EOS及乙女新夢做嘉賓，唱出多首歌曲，炸爆全場。今年初先出道嘅EOS由杜汶澤一手打造，EOS成員為Hazelle、Summer和Lokyi。佢哋暫時只有一首歌曲《Big Bang》，不過唔少網民睇完佢哋嘅演出後都大讚佢哋唱得又跳得，仲有人話佢哋好睇過COLLAR。

喺最新一集《CHILL CLUB》中，EOS除咗唱出出道作品《Big Bang》之外，佢哋仲聯同Lolly Talk及乙女新夢唱出《宇宙最強》等多首經典組合歌曲。唔少網民睇完EOS跳舞及唱Live後，紛紛留言大讚佢哋，例如「3個唱得又跳得」、「lokyi好eye catching」、「好過collar 好多」、「真係好正，EOS加油～」、「唔算好勁 但香港黎講算好好啦」、「Lokyi 正到癲」、「Hazelle原來咁正」、「Summer直頭係完美演繹，冇咩可以挑剔。」、「好睇過collar」及「EOS 睇落好有料下 唔似淨係出道咗半年多啲」等等。

不過同時亦有網民認為佢哋表現麻麻，留言話「下 好X差wo跳得」、「唱得麻麻地」及「高音位好明顯係喊出來仲有應該係有修音因為佢哋冇可能咁穩」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈