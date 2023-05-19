Erena繪麗奈不介意再跟「食屎」清水健合作 計劃每年至少拍八套AV(有訪問片)

香港首位土生土長的AV女優繪麗奈 (Erena，原名素海霖) 自從在日本出道後，在當地被封為「絕世美女」，知名度大增，最近更獲廣告商垂青，為「極樂雄丹」壯陽產品拍攝電視廣告及宣傳品。首次拍攝電視廣告的Erena笑言，「好緊張，因為要著衫！」已經推出兩套日本AV作品的她，直言有興趣進疐香港影圈，至於會否拍三級片，則要視乎劇情和對手，最想跟周星馳和梁朝偉合作，「佢哋唔使裸都OK，做觀眾也可以！」

底線 繪麗奈打算起碼花3年時間發展AV演藝事業，以日本最高等級的女優為指標，她計劃每年拍8至12套AV，至於拍攝尺度，她明確表示，「接受唔到屎尿，或者多於3個人，計埋自己。」繪麗奈出道AV作品與男主角清水健，被爆有「食屎」癖好，她坦言拍攝前不清楚對方有何廦好，只覺他很幽默，「每個人都有不同癖好，只要拍攝時保持乾淨，沒有異味就可。」她續稱，其實最著名的三上悠亞也曾多次跟清水健合作，自己沒甚麼可介意或懼怕，「這始終是他個人興趣，他又不是在我面前吃，而且也不知是否屬實，不影響別人就OK。」

難找男友 早前有報道指AV感染性病，她反指出，不一定拍AV先才感染，經常去外蒲的，甚或有穩定性伴侶，也有可能感染性病。「不可以標籤為拍AV會容易感染性病，因為每次拍攝前都要接受身體檢查。」問她拍AV可擔心性冷感，她反指大開眼界後，要求高了，坦言難找男友。 家人方面，繪麗奈坦言自從推出AV作品後，未曾主動與家人聯絡，「我覺得他們仍需時間去消化，正常人也難接受吧，即使日本AV女優咁普及，她們的父母都未必接受，何況全港只有我一個，全香港都識我。」在親友當中，至今只有表弟曾給她短訊，為她加油。