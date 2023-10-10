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娛樂
2023-10-10 18:10:08

Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》談AV趣事 素海霖跟蝦頭學戲

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Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》談AV趣事 素海霖跟蝦頭學戲（「喱騷」《To Do List》截圖）

Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》談AV趣事 素海霖跟蝦頭學戲（「喱騷」《To Do List》截圖）

杜汶澤網台「喱騷」全新節目《To Do List》邀請8位藝人上節目，助佢哋達成心願，包括有香港AV女優素海霖（Erena／繪麗奈）、盧覓雪、蝦頭、小肥、藍奕邦、J. Arie、李蔓瑩（Renee）和莊韻澄。昨日（9日）播出第一集，由近期人氣爆燈嘅素海霖擔任首集嘉賓，節目組除咗帶佢去搵楊天命師傅睇相之外，更驚喜為佢安排與影帝黃秋生食飯。

Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》想學戲及成為有影響力女性。（《To Do List》截圖） Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》分享個人感想。（《To Do List》截圖） Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》與楊天命交流。（《To Do List》截圖） Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》與影帝黃秋生傾談。（《To Do List》截圖） Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》與影帝黃秋生傾談。（《To Do List》截圖） Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》與影帝黃秋生傾談動作片。（《To Do List》截圖）

Erena繪麗奈︰好多女優有小肚腩

素海霖曾於拍攝前向節目組透露最想合的男星係黃秋生，故節目組邀請黃秋生參與拍攝，與素海霖撐枱腳。為製造驚喜，《To Do List》節目組於拍攝前相當口密，僅向素海霖表示會與一位有份量嘅男士食飯；當晚素海霖到達餐廳見到黃秋生非常興奮。飯局上，二人大談AV趣事，內容相當大膽。素海霖分享小六睇色情片體驗，黃秋生聽到雙眼發大。

素海霖續指，日本拍AV與香港拍戲分別最大就係工作人員會事前問定佢鍾意食乜，而唔係食飯盒。談到身材問題，素海霖直言無可能迎合晒所有人，覺得唔啱咪睇第個，同埋表示好多女優其實都會有個小肚腩，直指網民：「睇翻版仲咁大聲講！」

素海霖向蝦頭(楊詩敏)請教AV演技。 蝦頭安排素海霖透過實習學演戲。 素海霖夢想成真，在「喱騷」全新節目《To Do List》與黃秋生撐枱腳。 黃秋生分享當年與女演員拍親密戲的見聞，笑到素海霖標眼水。

素海霖想學好演技

對於拍AV原因，好多網民都曾經質疑素海霖係咪走投無路先下海，素海霖就解釋自己係真心鍾意，同埋經濟上唔可以一直靠父母：有時得到一啲嘢必須犧牲某啲嘢；黃秋生就指網民用咗上世紀清朝的道德標準去諗嘢：「睇少啲TVB，嗰啲片係會壞腦」，更指出唔係個個都因為細佬患癌症、呀妹遇車禍、老豆撞爆頭、阿媽癮君子先下海。

而素海霖嘅「To Do List」就係學好演技，節目組就安排素海霖跟蝦頭學戲；於下集預告中，素海霖搵蝦頭大演三個劇本，素海霖不但會擒人、用紅底底誘惑對象，更會大刮蝦頭一巴。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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