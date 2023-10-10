Erena繪麗奈與黃秋生「喱騷」《To Do List》談AV趣事 素海霖跟蝦頭學戲

杜汶澤網台「喱騷」全新節目《To Do List》邀請8位藝人上節目，助佢哋達成心願，包括有香港AV女優素海霖（Erena／繪麗奈）、盧覓雪、蝦頭、小肥、藍奕邦、J. Arie、李蔓瑩（Renee）和莊韻澄。昨日（9日）播出第一集，由近期人氣爆燈嘅素海霖擔任首集嘉賓，節目組除咗帶佢去搵楊天命師傅睇相之外，更驚喜為佢安排與影帝黃秋生食飯。

Erena繪麗奈︰好多女優有小肚腩

素海霖曾於拍攝前向節目組透露最想合的男星係黃秋生，故節目組邀請黃秋生參與拍攝，與素海霖撐枱腳。為製造驚喜，《To Do List》節目組於拍攝前相當口密，僅向素海霖表示會與一位有份量嘅男士食飯；當晚素海霖到達餐廳見到黃秋生非常興奮。飯局上，二人大談AV趣事，內容相當大膽。素海霖分享小六睇色情片體驗，黃秋生聽到雙眼發大。

素海霖續指，日本拍AV與香港拍戲分別最大就係工作人員會事前問定佢鍾意食乜，而唔係食飯盒。談到身材問題，素海霖直言無可能迎合晒所有人，覺得唔啱咪睇第個，同埋表示好多女優其實都會有個小肚腩，直指網民：「睇翻版仲咁大聲講！」