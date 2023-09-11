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娛樂
2023-09-11 17:31:07

Erena繪麗奈｜素海霖第4部AV有劇情演廣東話老師 片商看中香港市場全繁體介紹

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今次終於有劇情！

首位進軍日本AV界的港產女優素海霖（Erena），以繪麗奈之名成為愛情動作片女星，今日她宣布推出第四部AV作品，兼且是劇情片。封面見到Erena穿上超低胸的白色背心，豐滿的上圍一覽無遺，並有「廣東語講師」、「胸部不自覺在誘惑中」、「無法忍受」、「我們越過了語言障礙」、「香港人．繪麗奈(專屬)、「第一部劇情作品」。

Erena留言說︰「劇情片真的來了，今次公司還特意設中文字幕……希望大家可以繼續大大力支持本次劇情同同一學生做幾次，有日文亦有廣東敬請期。」而她亦上載了不少疑似老師造型的自拍照。不少網民見到Erena終於推出劇情片AV大感興奮，更有網民提議她可以拍一套香港消防員英雄救美的情節，甚至有人建議可以開拍一套香港黑雨激流的內容等等。

一劍浣春秋大讚新作

有AV達人之稱的「一劍浣春秋」在其社交專頁提及Erena的新作，他說︰「哇，是戲劇片呢，不知道從甚麼時候開始，有些朋友對女優評價的高低是看她有沒有演出戲劇片；但這對香港女優『繪麗奈』不容易，因為日語不是她的母語，背劇本並不容易，於是片商決定，叫男優講粵語！」

在他的專欄更列出了這次AV的內容︰「有一日，齋藤收到將要去香港出差的指示。因此，齋藤開始在成人語言學校，學習廣東話。在學校，結識了來自香港的絵麗奈老師。齋藤被絵麗奈的美貌、及大胸部深深吸引。終於，齋藤再也按捺不住、越過學生和老師的界線。從那天起，齋藤和絵麗奈老師的愛情得到濕潤而滋長 二人雖然言語不通，但身體契合度卻很高！齋藤以為從此和老師過著性福快樂的日子......豈料天意弄人，令二人分手的危機出現了......」

片商看中香港市場

一劍浣春秋亦提到AV作品底部更全用繁體字介紹劇情，上面寫有大大隻字「我是你的廣東話老師，請多多指教」、「衝破所有障礙後，一切隨性所慾」、「和很好睡的老師一齊做愛！」、「老師淫叫時果然是用廣東話呢」。由於Erena的AV作品吸引了不少香港人購入正版支持，片商始乎看中這點，在今次的內容，甚及封面的故事簡介亦用上大量繁體字。

一劍浣春秋稱這部AV作跟過去其他AV女優用中文去演繹不同，他寫道︰「繪麗奈在片中講的就是廣東話，那是她的母語，不像日本女優要用各種方式強記中文；二來這支作品從文案都封底的中文應該都是出自她的經紀人之手，他出身媒體，文筆不錯，所以才會有隨性所慾這樣的諧音成語出現……」他又認為繪麗奈的身材愈來愈好，讚對方演出漸入佳境。他直言非常期待繪麗奈今次的作品，「過去從來沒有香港女優演出日本的戲劇片，這片我真想看！」

AV底部用上大量繁體字介紹劇情。

繪麗奈第4部AV作品花絮︰

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