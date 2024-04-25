Eric Kwok做XiX經理人冇得打波 讚馬浚偉有羽毛球身形

《新城體育會》昨日（24日）舉辦了第三次羽毛球活動，馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」，邀請歌手郭偉亮（Eric Kwok）、黎展峯（Andy）及龔柯允（Karen）齊齊打羽毛球揮灑汗水，而新城知訊台台長程凱欣亦首次落場，獲得馬浚偉大讚台長：「打得好好喎！」台長更貼心地一直陪著自嘲來執波的龔柯允打波，馬浚偉更鼓勵Karen：「肯出嚟做運動，出身汗，已經好好啦！」

眾所周知Eric Kwok熱愛滑雪，但他其實同樣熱愛羽毛球，Eric Kwok表示：「我個幾禮拜就會打一次羽毛球，都打咗十幾年，啱啱返香港時成日同趙增熹一齊打，嗰時操得好勁，一星期打兩三次，又有教練教，但自從做咗XiX經理人之後就冇再打。」他解釋因之前打羽毛球拉傷膊頭，故休息了兩個月沒再打。

今次是Eric Kwok相隔十年再跟馬浚偉打羽毛球，他憶述：「我記得大概係十年前，有個唔知咩比賽同馬生打過一次，印象中佢打得好好，佢又高，有晒打羽毛球的身形。」問Eric Kwok有甚麼絕招？他笑言：「絕招就係好快打完，我冇乜耐力，但反應快，始終都係要練習。」