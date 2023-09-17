Eric Kwok孖老婆打造新女團XiX 自言連司機都要撈埋

《星夢傳奇2》出身的女團XiX，由5名年齡由14 到16歲的成員組成，分別是莊殷玥(Vici)、鄧曉殷(Kiele)、良玳瑩(Crystal)、繆昀希(Charlotte)和楊秉頤(Caitlin)。昨晚她們於apm大堂舉行新歌《SiS》發布會，首任經理人的郭偉亮(Eric Kwok)，及其妻葉佩雯則為女團作形象總監，均有到場支持。

為瘦身5個人食1個月餅

這是XiX以全新陣容首次出席公開活動，5位成員與fans大玩合照和大玩猜動作遊戲，氣氛熱鬧。Eric Kwok在台上稱，考慮了很久才答應出任經理人一職，笑言XiX上一世可能是他的工人，他今世要XiX 5妹為奴為馬服侍她們，「第一次湊女，仲要湊5個咁多，真係大挑戰。」葉佩雯指，XiX由學生變成歌手，對很多事都不懂，連打底防走光都要她教，XiX 5妹即時否認。葉佩雯說︰「我係佢哋的訓導主任，重要嘅事講3次，又要提醒佢哋注重皮膚同身形， 我哋要求XiX 5個人食1個月餅。」葉佩雯其後指，Eric Kwok趁她不在，竟讓XiX食大薄餅，如此不顧身材管理。