ERROR不擇手段谷演唱會博加埸 花姐被「綁架」處女下海跳《野舞士》

ERROR相隔兩年，宣布明年1月25日假香港會議展覽中心Hall 5BC再次開騷，舉行《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》，繼續以包羅萬有的現場演出，為一眾粉絲樂迷送上爆笑一夜。為催谷門票博加埸有望，ERROR四子昨晚「綁架」花姐開live，大愛的花姐更處女下海接受dance challenge，與ERROR四子指導下與他們在鏡頭大跳新歌《野舞士》谷飛！

落區派傳單

演唱會門票日前正式開賣，門票雖然未去到被秒殺，但銷情理想，ERROR自然順勢想谷飛，賣晒加埸玩多晚！為逼公司加埸，ERROR前日宣布會齊人開live，當一眾fans坐定定準備睇四子久未齊人live，驚喜出現！ERROR帶同五花大綁的花姐出現，突發Re-U《花姐ERROR遊》。花姐身上的麻繩明顯縛得很鬆，但配四子的嘴賤，笑料百出，唔少得當然仲有大家期待花姐鬧人畫面。至於昨晚開live高潮，是花姐要四子各人即席solo跳舞外，花姐更加獻出處女下海大跳ERROR新歌《野舞士》，霸氣叫話：「唔買飛正X街！」而Dee哥預告會落區派宣傳單張，希望為演唱會成功加埸！