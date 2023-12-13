ERROR五周年｜193用口餵Dee哥肥仔食爆谷 四子齊心搲show長期目標加人工(有片)

ERROR慶祝5周年生日，昨日(12日)於黃埔室內遊樂場舉行兩場《ERROR五週年樂園之旅》粉絲見面會，梁業(肥仔)、何啟華(Dee哥)、193(郭嘉駿)和吳保錡(保錡)在「香港食嘢繽紛」環節中，親自為404(ERROR fans)預備美食，包括肥仔秘製熱狗、阿Dee即炒奄列、193甜脆爆谷和保錡秘撈媽咪麵，193更即興用口餵阿Dee和肥仔食爆谷，粉紅泡泡畫面sweet到爆。四子大讚fans非常守秩序，雖然玩足兩場有點倦，像父母陪小朋友放電，但可以跟分享時光，並且互動玩遊戲，仍感相當開心。

選美國 勁過MIRROR 問到何以選在美國冒險樂園舉行粉絲見面會，隊長肥仔表示，「因為MIRROR有個樂園，我哋都要有，佢哋個樂園喺香港，我哋喺美國，聽落勁啲，容易跟fans交流互動，近距離。」193兒時經常來冒險樂園遊玩，自爆童年玩波波池的陰影。 爭住掟濟哥 保錡：係愛呀 今次請來麥可暉設計互動遊戲環節，他們表示跟fans玩碰碰車、掟彩虹活動尤為深刻，193表示，「驗證咗代幣的size細過彩虹條，可以中獎，但比較困難。」他們更特地降低難度賣大包，非常寵粉。至於玩得最爽的遊戲，就是「掟濟哥」，四子爭住掟，保錡強調不是報仇，「全部都係愛，出菸泥而不染的愛！」