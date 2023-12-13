ERROR五周年｜193用口餵Dee哥肥仔食爆谷 四子齊心搲show長期目標加人工(有片)

ERROR慶祝5周年生日，昨日(12日)於黃埔室內遊樂場舉行兩場《ERROR五週年樂園之旅》粉絲見面會，梁業(肥仔)、何啟華(Dee哥)、193(郭嘉駿)和吳保錡(保錡)在「香港食嘢繽紛」環節中，親自為404(ERROR fans)預備美食，包括肥仔秘製熱狗、阿Dee即炒奄列、193甜脆爆谷和保錡秘撈媽咪麵，193更即興用口餵阿Dee和肥仔食爆谷，粉紅泡泡畫面sweet到爆。四子大讚fans非常守秩序，雖然玩足兩場有點倦，像父母陪小朋友放電，但可以跟分享時光，並且互動玩遊戲，仍感相當開心。
選美國 勁過MIRROR
問到何以選在美國冒險樂園舉行粉絲見面會，隊長肥仔表示，「因為MIRROR有個樂園，我哋都要有，佢哋個樂園喺香港，我哋喺美國，聽落勁啲，容易跟fans交流互動，近距離。」193兒時經常來冒險樂園遊玩，自爆童年玩波波池的陰影。
爭住掟濟哥 保錡：係愛呀
今次請來麥可暉設計互動遊戲環節，他們表示跟fans玩碰碰車、掟彩虹活動尤為深刻，193表示，「驗證咗代幣的size細過彩虹條，可以中獎，但比較困難。」他們更特地降低難度賣大包，非常寵粉。至於玩得最爽的遊戲，就是「掟濟哥」，四子爭住掟，保錡強調不是報仇，「全部都係愛，出菸泥而不染的愛！」
分開兩組出show
談到前晚的一集《究竟讀緊乜》，保錡扮演已逝好友，肥仔笑住喊，他解釋，「點解我喊得出？因為真當保錡死咗，我心諗如果吳保錡真係離開，真係會唔捨得！」保錡笑言，「好感動，好驚啲鼻涕飛落我度，當時又冇開冷氣，現場可能50度。」阿Dee亦被肥仔的眼淚鼻涕沾污。
問到來年的目標，保錡率先回應：「加人工！」三位隊友齊聲和應，阿Dee笑言，已是長期目標，193更指5年後都未必達到。他們曾多次公開爭取Live show演出，卻被視為講笑，肥仔認真表示，「其實，我哋真係好有心做show，我哋啲歌都好認真去做，希望大家俾次機會。」阿Dee續說，「我哋唔係冇人搵，只係之前太多工作，現在各自已有多方面發展，好想趁空檔，留多點時間接live show，越多live show，開演唱會的機會大啲。」四子暫時聖誕或除夕倒數均未有工作，193笑言，「我哋4個可能有啲貴，可以分開兩組。」保錡接力，「肥仔和阿Dee可以跳唱，我與193唔使dancer，唱情歌就OK。」