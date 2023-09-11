ERROR今年首作《枱底隧道》出爐 搵孫佳君跳Chair dance

ERROR今年首支作品《枱底隧道》終於出爐，唱出他們一貫與別不同的愛情觀，今次MV更找來重量級女主角孫佳君參與演出，這份驚喜，就連ERROR也始料不及。 《枱底隧道》是何秉舜及黃偉文繼《愛情值日生》及《Never Come Back》後再次為ERROR創作的作品，而歌詞構思全由Wyman發辦，肥仔道：「你都知ERROR嘅愛情觀係幾Error㗎啦！不嬲都係會宣揚愛情，但會係點樣嘅愛情觀，就大家自己去諗了。」他再介紹《枱底隧道》愛情世界：「一班人食飯，枱面大家喺度傾偈，但枱底啲腳就係到互相撩緊對方，《枱底隧道》講緊一啲好奇怪嘅關係，大家明明互相相識，但唔知點解你係會有啲鮮為人知嘅秘密，然後對方知道嘅時候，就會顯露出奇怪嘅曖昧眼神。」

今次MV導演是曾執導《流氓師表》的麥啟光，他找來近年鮮有在幕前演出的孫佳君擔任MV女主角，而ERROR四子在拍攝前一晚才知道有對方的參與，Poki保錡說：「第一次聽到孫佳君有份參與梗係呆咗啦，因為不嬲都係有睇開佢啲戲，同埋佢真係好靚，嗰個年代嘅美人，而家呢個年代睇都係好美，嗰個靚唔係可以用筆墨可以形容到。」他大讚孫佳君好靚，但肥仔卻踢爆道：「我哋以前成日會睇孫小姐嘅作品，但保錡最厲害，不停講孫小姐嘅作品，但全部錯晒，人哋冇乜過嗰啲全部都噏晒出嚟，但其實都唔係，嗰個Moment笑到暈低。」 保錡聽到也搞笑說：「我成日都以為佢同劉嘉玲係同一個人，都有少少尷尬，不過咁樣氣氛反而快熟咗，而且可以同到前輩熟咗，仲同佢交換咗IG同電話有傾有講可以同到唔同嘅前輩學習到佢嘅嘢，好開心！可以幫到自己喺呢個行業行走落去。」保錡更是四個之中第一個向孫佳君抄牌的人，他說：「一定係第一個抄佢牌，因為真係好靚，就係咁簡單。」