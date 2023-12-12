ERROR四子談五周年樽頸與矛盾 「眼淚界KOL」193慌到傻為慳錢公司留宿 保錡爆阿Dee肥仔騎呢破爛look(附訪問片)

宇宙天團ERROR成軍五年，推出新團歌《四五成群》慶祝5歲生日，將室內遊樂場舉行兩場《ERROR五週年樂園之旅》粉絲見面會，四位成員包括梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)、193(郭嘉駿)和吳保錡(保錡)早前接受本報訪問，分享出道5年的感受，四子雖貫徹「大暴走」特色，大爆經理人濟哥「屙屎」細節，但回想初出道被冷嘲熱諷，通宵開工冇錢搭的士要在公司留宿的日子，從對前路感迷惘到闖出「騎呢」血路，鬧笑中不乏心底話，他們坦言面對搞笑樽頸位，大感矛盾。

與 404 掟彩虹玩碰碰車 談到五周年活動，ERROR繼本月3日開YouTube Live《五週年見面會前圍爐取暖》後，今日將於中午1時及下午6時舉行粉絲見面會，有fans認為場地細、場數少，替ERROR感不值，問到會否嫌太少？193笑謂，「做咁多活動都有點累，又沒有錢收，兩場已足夠。」他認真表示，「我們衡量過，搞唔到更大的樂園，因為價錢就很貴、地方太大，不如搞一個我們能夠負擔的樂園，其實都開心，可跟Fans近距離接觸。」他們還特地請來經常合作的麥可暉設計與fans互動的環節，其中包括掟彩虹環節，曾在《愛情值日生》MV將代幣放在彩虹池的193笑言，要測試代幣是否大過彩虹條，到時更會與fans玩碰碰車、波波池等，保證大家開心，並大派定丸，即使搶不到飛，稍後仍可在電視收看。阿Dee續說，「其實與fans咁近距離的互動，不是每個藝人或明星都敢，我們對404充滿信任，404對我們充滿信任，我們係互相支持的健康關係。」

慌到傻 觸發 193 公升的眼淚 相信不少404聽著《四五成群》，腦海都會浮現四子為綜藝節目搏盡的畫面，不無感觸。四子多謝梁栢堅的歌詞，勾起共同回憶，肥仔形容，「這首歌真係為fans服務，因為歌曲陳述好多我們的經歷，若是追開我們的fans會特別感觸。」193續說，「有人跟我說，想起我們集資拍攝、慘被欺凌的MV，當然他說不出歌名(《我們很帥》MV)……其實即使不是fans，普通人聽這歌都會好奇這四個人有甚麼經歷。」被封為眼淚界KOL的他，直認錄音時落淚，「我是193公升的眼淚，有點缺堤。其實唱第一段提到沒有工作、捱餓、慌到傻，腦海想起初出道的畫面，我們四個組成的ERROR，到底是甚麼組合，夾唔夾得來？ERROR究竟要做什麼？大家都很迷惘，沒有確定方向，又冇錢，入不敷支，很多事情仍然歷歷在目。」

窮小子共同捱過 談起當年窮小子的生活，四子開始滔滔不絕，阿Dee表示，「即使公司跟我們簽約，不代表有資金隨意創作，其實我們與公司一起嘗試，很多時我們要自己墊支，就像繼續《全民造星》比賽(自資)，最大分別是每個月有少量底薪。」193表示經常通宵拍攝，收工的最大掙扎是應否搭的士回家，「那時我仍住在元朗，每日搭西鐵再轉巴士，來回要3個幾鐘，開通宵便會掙扎應該轉車，還是直接搭的士，但搭的士要三至四百元，真係冇錢。」阿Dee更表示，有時索性在公司留宿，因為隔幾個小時要再開工，在公司隨便找地方睡覺，包括辦公室的梳化、拍《娛樂風雲》的廠房都是四子留宿地方。 談到5年的成長，當然還有銀包豐滿了，3子集中攻擊阿Dee買名牌，保錡憶述初出道時的衣著打扮，經常Dreadlock頭、穿「激凸」緊身褲，「以前阿Dee衣著好老套，唔著褲，只著一條Legging加一件T恤，或者超大碼長袖Hoodie，然後加條頭巾就算，真係有點核突，唔敢話佢，會讚他幾潮幾有型，這是甚麼想法。」阿Dee自言太前衛，如今要做好榜樣，然後大家將話題轉到肥仔的頭上，笑指唯有他染頭髮做「footboy」，保錡續說，「以前他對衣著不太執著，全力著夢遺男褲子，全身灰色，灰色的白鞋超污糟又髒破爛。」肥仔笑言5年來被隊友洗禮，偶爾也會買名牌。

被「騎呢」耽誤了歌唱事業？ 捱過為搭的士掙扎、穿破爛舊衣的日子，今日ERROR總算熬出頭來，阿Dee認真表示，在這些年摸著石頭過河，各人展現不同技能，成就ERROR「騎呢天團」的定位，「我們在娛樂圈咁大的海裡，找到一席之地，換言之，當我們找到自己的特性時，有些角色或工作需要這種藝人特質，較容易找我們，這是5年最大轉變。」話雖如此，早前在《圍爐取暖》的live中，他們曾自嘲出歌冇人知，肥仔坦言，「一定有點心噏，你很認真製作一件藝術品，自覺做得挺好，但沒有人欣賞或留意，相信每個歌手發現自己的歌冇人聽，都有種失落感，做藝人，總想被更多人關注。」問到是否被「騎呢」耽誤了歌唱事業？「大家會因綜藝作品認識和留意ERROR，反而會聽我們的歌，反過來有些歌手冇做綜藝，可能冇人識，真係唔會聽，我們算是很幸運。」