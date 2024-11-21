熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-21 10:00:00

ERROR團綜｜郭嘉駿193自言險送命 預告兩人全裸上陣 何啟華Dee受創傷引發鰻魚陰影(有片)

分享：
ERROR化身「死腳膠」出席新團綜記者會。(娛樂組攝)

ERROR化身「死腳膠」出席新團綜記者會。(娛樂組攝)

adblk5

ERROR最新團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》將於本月25日起開播，梁業（肥仔）、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保綺(Poki)昨日(20)化身「死腳膠」(Dead Footboy)，現身大埔超級城出席記者會，並首次獻唱rock爆新歌《音思路》。

保錡化身「死腳膠」的meatlover。(娛樂組攝) 阿Dee化身「死腳膠」的Titanic。(娛樂組攝) 肥仔化身「死腳膠」的F.B.I.。(娛樂組攝) 193化身「死腳膠」的細細粒。(娛樂組攝)

記者會上，死腳膠貫撤ERROR團欺的日常， Titanic(Dee)預告今次將四子爭執「赤裸地」呈現於節目中，Band Leader Meatlover(保錡)F.B.I.(肥仔)Bass手細細粒(193郭嘉駿)將團欺發揚光大，F.B.I.率先踢爆Titanice穿增高後上陣，Titanic解釋：「我左邊肌肉撕裂咗少少，其實我係參考樂壇頒獎禮，好多人都有一個好特別嘅高度。我自封樂壇清泉 ，咁但係我變成Titanic之後，都要融入一下個社群。」3子自辯是用心良苦，你一言我一語推動Titanic進步。

adblk6
阿Dee獲媽媽親臨支持。(娛樂組攝) 阿Dee獲媽媽親臨支持。(娛樂組攝) 何啟華阿Dee解釋著「增高鞋」是跟樂壇頒獎禮的潮流。(娛樂組攝) 肥仔與保錡即場鬥舉啞鈴。(娛樂組攝)

《音思路》由Jason Kui、麥可暉跟Titanic共同創作，事先張揚，歌詞暗藏團綜密碼。四子受訪時，阿Dee和保錡笑言是衣錦還鄉，記者會場地大埔超級城是讀書年代經常流連的商場，保錡自爆在這裡追星，阿Dee則獲Dee媽現身捧場，兩母子更相擁合照，非常溫馨。接著兩人搲除夕倒數job，表示可收大埔價在商場搞倒數騷，不過193就大撥冷水，「而家你搲已經冇㗎喇，人哋搵晒人喇！而家梗係搲新年嗰啲啦！」

阿Dee自爆因抽筋引致肌肉撕裂。(娛樂組攝) 193郭嘉駿出席新團綜記者會。(娛樂組攝) 保錡出席新團綜記者會。(娛樂組攝) 阿Dee出席新團綜記者會。(娛樂組攝)

兩成屎尿屁整蠱大懲罰

談到團綜內容，193大爆有兩位成員將全裸上陣，此肥仔與阿Dee相視而笑，猶如默認。團欺阿Dee就自爆團綜帶來精神創傷，從此對鰻魚飯存有陰影，肥仔搶白說，「嗰個係『含金量』極高嘅item。」193霸氣爆料指眾隊友太渣，以乎暗示自己有份參與。當問到鰻魚item跟全裸是否有關？眾人急搖頭， Fatboy爆笑：「你當我哋全裸有條鰻魚喺我哋身上游呀？」

接著保錡開聲，「雖然你(肥仔)有全裸，但你身上都有條鰻魚呀！」眾人大開黃腔，研究鰻魚體形長闊粗幼。193自爆曾挑戰一個「爭啲死」項目。問到今次又像《花姐ERROR遊》般辛苦，阿Dee認真答道：「今次節目八成都唔關屎尿屁整蠱懲罰大挑戰，而嗰兩成就係精華嚟喇！」

amJetso 送BIODERMA救星小紅瓶🩷護膚恩物 立即按此參加👇

amJetso 送BIODERMA救星小紅瓶 護膚恩物 立即按此參加