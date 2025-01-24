ERROR專訪｜保錡193妙論妖台四妖 何啟華挑戰講社會議題 肥仔sell「任砌plan」勝MIRROR(有片)

ERROR出道6年，將於會展舉行第三個live show《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》。

ERROR成軍6年，將於明天(25日)踏上會展舞台，舉行第三個Live Show，隊長梁業(肥仔)、副隊長何啟華(Dee哥)、郭嘉駿(193)和保錡早前接受本報訪問，談到Talk show《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》名字時，Dee哥自爆曾提議騷名為「Wrong Choice旺財」，卻慘被3位隊友無視。相隔兩年再開騷，他們力推內容多完化，不同的小組組合更勝MIRROR，肥仔推形容「旺財任砌plan」好抵睇。

感激陳慧嫻出口護航 出道6周年，去年拍團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》及於12月推出團歌《野舞士》。繼《枱底隧道》獲孫佳君客串後，團歌MV獲現正舉行演唱會的前輩陳慧嫻客串，談到慧嫻因與他們合作受攻擊，並親自回覆網民惡意留言，四子大表感激，193認真表示，「其實佢冇需要幫我哋講好說話，有機會得失佢fans，但佢都肯分享諗法。呢個就係我哋一直想做嘅嘢，表達自己唔使理人哋枷鎖。」至於下次想物色哪些女神「自肥」？四子各有心水選，保錡選莫文蔚、193選舒淇、肥仔選林熙蕾，Dee哥則選鍾麗緹。

四妖各有封號 談起網民負評，193與保錡可謂經驗豐富，兩人自封「妖台」敢言代表，193自命「劣質藝人」，保錡則是「失德藝人」，肥仔就自認「垃圾藝人」，Dee哥無奈成為「普通藝人」，更被嘲「普通」欠特色，不過他強調要保持不跌級，絕非易事，193罕有地認同，「佢有負面新聞都好快過，我哋都好快過，但好快有新！」保錡和193身經百戰，兩人笑言已認得某些老是常出現的酸民，問到可會開小號與網民對罵時，193自嘲：「太多負評有排覆，正評少好快覆晒。」

Dee哥「wrong choice 」被嫌棄 演唱會以「What’s going wrong」命名，保錡解釋，「我哋個show講『錯』，希望話我哋錯嘅人，入場捉我哋錯處。」Dee哥則自爆曾建議另一show名，「但佢哋唔喜歡，就係『wrong choice』，中文名係『旺財演唱會』。」慘被3位隊友嫌棄兼恥笑，193更大爆：「佢仲用括號寫住中文諧音：旺財，驚我哋唔明。」今次主題繼續決定講對錯，「最終我哋都真係太error，有時覺得自己啱，都俾人話我哋錯，不如就擺上台討論。」

開 「 No 旺財」紀念Dee哥 四子表示今次演出內容多完化，務求擦出不同火花，更會學MIRROR分不同小組演出，而且拼湊的小組比MIRROR暫時的3組多，肥仔總結說，「簡單嚟講係任砌plan，『旺財任砌plan』。」接著，Dee哥繼續成為團欺對象，他沒好氣回應，認真表示要閉關準備「棟篤Talk」內容，「想挑戰下界線，想講香港社會，而我知道係有困難，大家入場就知我點樣行呢條鋼線。」不過，3位隊友聞言沒半點安慰，繼續mean爆，笑言等他從出事退隊，肥仔更表示，「佢踩鋼線跌落嚟，我哋少咗一個人，可以即刻紀念佢，開『No旺財』演唱會。」