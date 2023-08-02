ERROR專訪｜阿Dee變史泰龍要向街坊致歉 保錡被封「漁翁錡」肥仔挑機阿正拍真咀戲(有訪問片)

宇宙天團ERROR出道5年，終迎來首齣四子合體主演的電影《陰目偵信》，4人難得齊齊登上大銀幕，當然要施展渾身解數，早前肥仔(梁業)、何啟華(阿Dee)和保錡(吳保錡)接受本報訪問，大談越級挑戰動作戲的笑料，被封為新一代洪金寶的肥仔，遭保錡投訴令他傷及舊患。阿Dee就飲恨因傷未能奉上完美一take，更被街坊集體投訴，急忙公開致歉。今次四子「艷福」無邊，各有感情線，不過他們為求包養就齊聲揀周家怡，保錡更揚言棄宣萱要家怡。

左接郭富城棒 右接洪金寶棒 ERROR三缺一受訪(193因病缺席)，貫持大放笑彈的本色，戲裡四子以在「陰目偵信」靈異偵探社的名義，合力為被地產商迫遷的居民斬妖除魔。四人首次應付大量動作場面，向來身手矯捷的肥仔投訴沒有替身，保錡即回應：「你話自己係新一代洪金寶嘛！我一講自己係垃圾，就有人幫我準備。」阿Dee不忘補多句：「佢左手一支郭先生(郭富城)的棒，右手一支洪先生(洪金寶)的棒，接晒兩支棒。」當被問到可有信心接洪金寶棒？他謙虛表示，「冇信心！」阿Dee搞笑地更正說：「洪金寶對佢冇乜信心！」他笑言吊威乜要動用3個師傅才夠力拉扯。保錡就投訴肥仔噸位太勁，觸發舊患，他解釋拍攝一場四子合力救人的戲時，擋在前面的肥仔整個瞓向3人，「因為被肥仔壓住隻腳，佢太重，長期壓在我的左腳上，我本身靭帶撕裂，觸發舊患。」肥仔一臉無奈，澄清只是按導演指示，務求達致最佳效果。

為香港電影工業 向街坊致歉 論到最多動作戲，首推是男主角阿Dee，皆因他演的小太郎手持具有斬妖能力的武士刀(刀郎)，經常要飛簷走壁，在電影尾段的終極一戰，更要凌空飛躍出高樓大廈，雖有替身但仍要真身補鏡，「因為飛來飛往，為免撞傷，要屈折保護頭部，扯傷橫隔膜內側肌肉，當我意識到如何做靚個動作，已無法拍多幾take，因為要繼續拍其他鏡頭，超唔開心，好深刻的飲恨。」肥仔大爆當晚遭街坊在網上作公開投訴，「凌晨聽到大嗌，有街坊拍片放上黃大仙關注組專頁，破口大罵。」阿Dee補充，「佢哋鬧半夜三更，仲乜大嗌『史泰龍』！其實我哋係嗌小太郎！唔好意思，黃大仙的街坊，請支持香港電影工業。」

唔做屎忽鬼 硬銷何 B 仔 有戲中擁有陰陽眼的肥仔，被問到可曾真正遇過異靈？他茅頭直指不在場的193，「見過佢呢隻『屎忽鬼』！」保錡則指向在《ERROR暑假自作業》中被選中進行前列腺健康檢查的阿Dee，「佢先係『屎忽鬼』！」引來哄堂大笑。當談到193吊威也勒損「小33」時，阿Dee就非常得戚，自命保養「小Dee」有道，他一臉認真地為「何B仔」招攬廣告客戶，「因為我有做保養(重要部位)，敷面膜，如有廣告想洽談，可以直接聯絡，機會係留俾有準備嘅人。」