ERROR專訪｜193郭嘉駿獲保錡送隨意門唔使揸車 Dee哥執導紀錄肥仔化身「蘑菇雲」

ERROR上周推出本年度首支團歌《無敵聖衣》，從歌詞到歌曲MV都度身訂造。出道近6年的ERROR，從起初被形容為三尖八角，到憑著騎呢突圍，曾被封為「宇宙天團」，也試過年少氣盛失言、戀愛腦沖昏頭，各自從錯誤中領略招式過關。ERROR於早前接受本報專訪，坦言接受高低起跌，毋須與人比較。Dee哥(何啟華)認為當今娛樂圈生存之道，最重要是保持獨特性，打造屬於自己的成長曲線。最近保錡和193(郭嘉駿)分別因戀聞和倒車撞婆婆意外是非纏身，大概如新歌歌詞「學會輸 從跌撞跌出睿智」，正是兩人另一堂成長課。

感動到毛管戙 《無敵聖衣》是ERROR較少見的熱血歌曲，MV上架後一度打入十大音樂發燒影片，不少404(fans暱稱)從中找到ERROR四子由參加《全民造星》、正式出道至化身樂隊「死腳膠」的彩蛋，Dee哥坦言勾起海量回憶，「係有點感動，明白為甚麼有些粉絲聽咗幾次後想喊，我第一次聽好熱血，但繼續聽有點起雞皮。」保錡看到MV初段四子穿紙皮衣服，正好比喻初入娛樂圈一無所有的日子，跌跌碰碰走過6年旅程，「不停打怪獸，輸了繼續玩，大家都練習到自己的強項，以屬於自己的聖衣披荊斬荊。」 防隊友之心不可無 193笑言看到MV的花花，自然聯想起花姐，那些年還未出道已拍《花姐ERROR遊》時，除了保錡喊住笨豬跳失敗、滿身曱甴蜜蜂、食屎等慘痛回憶，四子經常向花姐「挑機」報復；最深刻是「一嘢轟落花姐道」，令躺在水上氣墊彈床上的花姐，飛彈360度轉體再撻落水。肥仔(梁業)笑言，「我們幾個人是有心，才令花姐炸到咁高！」雖然保錡形容花姐「痛得好舒服」，四子鬧笑番後，難得認真表示，「看到花姐為我們做這些事，多謝花姐。」四子現已開始拍攝最新團綜，繼續由合作無間的麥可暉主理，累積《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企画》和《ERROR暑假自作業》等經驗，193直言心情矛盾，皆因他必會有所瞞騙，齊齊陷入「信任危機」，「其實我們4個都會互騙，「阿暉會私下聯絡我們，大家呃大家，阿暉又呃我地，好多不信任。拍《ERROR遊》全程都不信任，好有戒心，一定要完結旅程才再有信任。」

不用開工有糧出 同行近6年，當然了解彼此性格特質，談到互送甚麼裝備，保錡率先表示要送隨意門給193，「因為3哥有很多事要做，就算佢架車有幾靚都需要時間，如果有隨意門就慳好多時間，唔使揸車，可以賣晒啲車。」四子忽發奇想，話題扯到隨意出入銀行金庫、別人家居，滿腦子發達大計。Dee哥接著要送準時收工器給保錡，保錡腦筋急轉灣提出反建議，「不如送唔使開工器，唔使開工自動有錢收。」不用上班有糧出，保錡就可專心做運動，193笑指保錡從現在開始練足30年，就可效法今屆62歲的長跑的選手參加奧運。 大愛隊長 遮風擋雨 肥仔雖被嘲笑身形似「蘑菇獸」，但三子不忘隊長的重要功能，193稱，「其實肥仔是一個很大愛的人，好照顧身邊的小動物，蘑菇頂大就可遮風擋雨，所以平時下雨都會躲在肥仔的蘑菇下遮雨，多謝隊長。」他半說笑要送放大縮細小電筒給肥仔，必要時可放大「蘑菇傘」，全香港人都可在蘑菇底下擋雨。肥仔就用心良苦送Dee哥一部攝錄機拍電影，「他好鍾意電影，拍甚麼都可。」豈料Dee哥反問是否咒詛，暗示沒有人找他拍戲，「那我就拍香港被蘑菇雲包圍的奇景！」

易衰衝動 學百忍成金 新歌歌詞提到「永沒長敗將軍/獨贏專家/是各自領略招式過關」，對出道6年的ERROR深有領悟，193認真表示，「你永遠不會長期喺高位或低位，惟有不停鑽研，達到你想去的位置。」從被嘲笑的無名小卒起步，ERROR一度成為流量密碼，如今人氣不如前，被問到可適應高低起跌？他續說，「這是人生，你不能不接受，不接受只會令到自己唔開心。」保錡補充說，「其實我們比上不足，比下有餘，我們已盡力做好本分。」自從愛上跑步，保錡言談跟以往大不同，在網上被挑機都能以「笑一個」或自嘲回應，他坦言，「我學到百忍成金，多點忍讓或忍耐，未來就會更好，人生都是先苦後甜。現在做人會三思而後行，但又不是全做到，有時都會衰衝動。」 最後，副隊長Dee哥總結說，「如果講招式，我們的概念就是在這個大染缸裡，很容易拿自己跟別人比較，可能會影響到自信心，怎樣都好，不要比較，沒理由拿自己跟Dear Jane比，問點解他們有咁多獎。應該要打出自己的招式，有ERROR的獨特性，無論有冇人睇都好，我們最緊要保持獨特性，獨特是這個圈好需要存在。」其餘三子點頭表示認同。 採、攝：Grace 化妝：Cori Wong &Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre 髮型：Man Chan & Harris Lai@Chic Private I salon 造型：Felix Wong 服裝：D-mop, I.T, Pedro 場地：Aloha Ohana(Kwai Hing)@party.aloha.hk