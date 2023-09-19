ERROR專訪｜193郭嘉駿《戀講嘢》爆「枱底事」 何啟華Dee哥發現孫佳君絲襪的秘密 (附訪問片)

ERROR推出本年度首支團歌《枱底隧道》，繼《愛情值日生》和《Never come back》後再度與何秉舜和黃偉文合作，延續宇宙天團的獨特愛情觀，今次圍繞友儕間的「枱底關係」，ERROR隊長梁業(肥仔)與何啟華(阿Dee)和郭嘉駿(193)接受本報訪問，三子談起各種「枱底事」大爆金句，連環發放笑彈，因工作缺席的保錡被爆冒認是孫佳君fans，而真fans阿Dee就目不轉睛看著女神的黑絲襪，意外發現女神的秘密！作為《戀講嘢》主持的193對「枱底事」亦有獨特見解，更獲推舉為「194次郎」！暴走式訪問讓3子忽發奇想，笑言要將《全民造星》變為《全民追星》！

追星靠吸引力法則 新歌MV有女神級的孫佳君穿黑絲襪大跳chair dance，原來ERROR四子在拍攝前一天才得知這消息，初見女神本來好尷尬，幸有保錡打開話閘子，肥仔爆料說：「保錡不斷搬啲戲名出嚟，又話《強姦3OL誘惑》又話《大內密探零零發》，人哋淨係拍過《百變星君》，保錡全錯，根本係假fans。」在《404死腳膠》高唱「鍾意黑絲襪」的阿Dee，一口就說出孫佳君參與的《殺手阿一》，更發現對方的黑絲襪穿窿，果然是真fans。繼黃子華後，Dee哥再次追星成功與偶像合作，他也大感神奇，「呢個世界真係好有吸引力法則，我做所有嘢唔係揚言想同黃子華、孫佳君合作，但原來努力keep住做，冥冥中就有機會，真係始料不及。」3子越說越興奮，發表想追星就要入行的偉論，更提議搞《全民追星》，呼籲「404」(fans暱稱)參加。

「 194 次郎」大爆300蚊唔沖涼？ 談到枱底關係，193直言透過主持《戀講嘢》長知識，並獲肥仔認證封為「194次郎」。193忠告切忌check伴侶的手機，「有時唔一定係偷情，但每個人都有秘密，總之係唔想俾伴侶睇到。」問他們能否做到？3人異口同聲表示冇所謂，193續道，「唔係性別歧視，男仔多數較為大意，通常女仔先會check。《戀嘢講》成日都有，有人的對話紀錄全部係俾錢，800蚊、300蚊(阿Dee問：300蚊咁平？)百貨應百客，300蚊可能唔包沖涼囉，水費都要錢啦大佬！」到底3子在研究甚麼？留待讀者自行判斷。今次MV請來孫佳君自肥，3人心目中還有哪些幾位想合作的女神？肥仔即代答：「我哋諗過Twins，我都鍾意林熙蕾、林志玲、侯佩岑……」193口說沒有女神，起初選父親鍾情的周慧敏，及後才提到三上悠亞、波多野結衣，被阿Dee窒：「著衫嘅做唔到佢女神！」