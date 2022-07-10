ERROR想做主角拍科幻英雄片 保錡：肥仔演九龍灣蘑菇獸

由吳君如、鄭中基、梁詠琪、MIRROR成員Edan(呂爵安)和袁澧林合演的首部暑假檔期賀歲片《闔家辣》，今午在觀塘舉行「apm x 闔家辣首映禮」。有份參演的ERROR成員梁業(肥仔)、193(郭嘉駿)、何啟華(阿Dee)和吳保錡均有現身撐場，現場數千粉絲逼爆商場，惟不見何啟華的「搶鏡」燈牌，三子笑言他做壞規矩。肥仔被問到是否與初戀女友阿芬復合，3子即齊齊為他擋駕，並表示：「身為偶像團隊，不談感情事。」

想擔正拍電影 搵MIRROR客串 肥仔直言，ERROR四子一直都有密謀齊齊做主角拍電影，阿Dee打算找Edan客串，而193更表示要MIRROR全團客串。至於拍甚麼題材？保錡率先建議拍歐美「金裝四大律師」，肥仔就提出乘《紙房子》之勢拍「木房子」，接著阿Dee就表示：「學保錡講，拍蛛蛛俠、美國隊腸……科幻英雄片」保錡爆seed，「肥仔演九龍灣蘑菇獸！」阿Dee反建議，「蘑菇俠吧！」眾人爆笑，興奮大談要拍低俗科幻片。