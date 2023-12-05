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娛樂
2023-12-05 08:00:00

ERROR成軍五周年與300 Fans拍MV 《四五成群》剖白最赤裸兄弟情

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宇宙天團ERROR為慶祝成軍五周年，推出團歌《四五成群》。

宇宙天團ERROR為慶祝成軍五周年，推出團歌《四五成群》。

宇宙天團ERROR為慶祝成軍五周年的大喜日子，除了舉行「樂園之旅」活動，肥仔(梁業)、何啟華(DEE)、郭嘉駿(193)及吳保錡(Poki)推出新團歌四五成群，填詞人梁栢堅筆下的歌詞，寫盡ERROR四子之間最赤裸的兄弟情，連去廁所、發脾氣等內容都寫得非常到肉，MV則請了300 Fans一同拍攝MV，場面虛冚。

讚嘆梁栢堅歌詞到肉

《四五成群》由陳考威、黃兆銘作曲，梁栢堅填詞，193回想找梁栢堅填詞的原因，道：「啱啱出完台灣Trip，阿濟問我哋搵邊個寫詞好，突然諗起喺台灣同梁栢堅打咗兩次邊爐，又諗起當年幫我哋寫《我們很帥》，嗰陣我哋出道咗年幾兩年，都已經好了解我哋。」肥仔都十分認同，道：「唔知點解梁栢堅好熟悉我哋，呢度入面好多都係我哋親身經歷，應該成日靜靜雞J我哋。」阿DEE亦認同道：「其實係俾功課考下栢堅，諗住睇下佢幾了解我哋，點知真係寫得出。」至於邊句講邊個，四子表示唔開名，聽到邊個唱，就一清二楚。

宇宙天團ERROR為慶祝成軍五周年，推出團歌《四五成群》。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，唱最赤裸的兄弟情。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，唱最赤裸的兄弟情。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，唱最赤裸的兄弟情。

戲院象徵舞台 與眾同樂

MV方面，今次《四五成群》特別選址在充滿情懷的寶石戲院內拍攝，原來是阿DEE提出的，他說：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍五周年，仲有得拍就拍咗先。其實今年我哋拍咗部電影《四五成群》，一出擊就滿城話題，用返戲院做我哋今年嘅總結都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，所以就揀咗戲院。」MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR所以號召了300 Fans一齊參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans一齊拍呢個五周年MV，就有種與眾同樂嘅感覺。」阿DEE也坦白道：「五年前我哋Call唔爆一間戲院，而家幾間都應該可以，所以都要同大家講聲，I Love You Guys!!193亦道：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」肥仔也表示：「有你有我。」DEE也接著表示：「今日拍MV都辛苦大家。」但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料Poki爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」至於誰遲到？大家經討論得到的總結是：沒有人遲到啊！

ERROR五周年推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV。 ERROR推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV及大戲照。 ERROR推出團歌《四五成群》，193邀300粉絲拍MV及大戲照。 ERROR五周年推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV。 ERROR推出團歌《四五成群》，邀300粉絲拍MV。

《全民造星》話當年  

除了Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起了大家很多辛酸又難忘的日子，但估不到這些號碼都是神預言！Poki道：「睇返原來唔係好意頭，58即係唔發，同我而家經濟狀況一樣，發唔到。」DEE亦說：「呢個冧把就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」肥仔的冧把，就預言了他們的歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌《四五成群》囉！」至於19326號，Poki迅即聯想到，大叫道：「咪二打六囉！」看著各人的參賽號碼，193得出了結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同DEE兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」Poki也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗下你當年跳成點先啦！」Poki193都自信滿滿的表示： 「我跳得好好，到而家都覺得自己跳得好好，冇問題！」但DEE認真表示：「其實Eye Catching Idol係我自己努力返嚟。」Poki即大爆：「都係嘅，佢當年只係著條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這五年裡DEE作出了重大改變，道：「五周年最大改變就係阿DEELegging會著返條褲喺面。」

四子亦想趁五周年分享，分享心底話，想一下：

 肥仔：乜嘢屎都一齊食過

五周年，兄弟們，食屎啦！因為屎都食過先係真兄弟，我哋四個曾經一齊共過患難，乜嘢屎都一齊食過，經歷過咁多嘢，咁先係最真嘅兄弟，喺我心入面係不能沒有你哋。

DEE：努力令fans的堅持成為正確

都冇咩想同兄弟講，都有排對，反而想同Fans講，但只代表個人立場。大家都知我鍾意做戲，音樂上面冇乜野心要去追求，但每次見到你哋推到我哋入去一啲要投入嘅五強，都有種感動。我哋堅持就應該，因為做緊呢份工，但你哋都咁堅持，真係多謝你哋，都唔知可以點。未來我哋仲有好多日子一齊行，大家一齊努力加油，我哋會令更多鍾意ERROR嘅人Proud of Us，鍾意ERROR係有品味嘅象徵，我哋會繼續往呢個方向進發。

193：望60歲開騷 fans揸住枴杖睇

多謝一直嘅陪伴，我呢啲咁任性，成日搞事嘅人都會成日惹到麻煩俾佢哋，多謝佢哋嘅包容，咁快就五年，希望大家都有下個五年，就一定有嘅，因為我哋都簽咗好長嘅約，但係下一個五年就未必有下一個五年了，所以大家好好珍惜，希望到時60歲我哋仲可以開到紀念演唱會，希望到時仲有Fans揸住枴杖嚟睇我哋。

Poki：未來5年  齊變ERROR叔

ERROR兄弟五周年，好開心大家經歷咗咁多嘢，拍咗咁多好嘅節目。未來五周年，大家都應該係一個叔叔嚟喇，希望大家注意身體健康，盡量跑多啲步，到時肥仔都變返瘦仔，DEE哥變大隻DEE193就非常完美唔使改喇，搞掂！

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吳保錡 肥仔梁業 吳保錡 193郭嘉駿 193郭嘉駿 肥仔梁業 ERROR與粉絲大合場 何啟華@ERROR 何啟華@ERROR
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