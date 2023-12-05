ERROR成軍五周年與300 Fans拍MV 《四五成群》唱最赤裸兄弟情

宇宙天團ERROR為慶祝成軍五周年的大喜日子，除了舉行「樂園之旅」活動，肥仔(梁業)、何啟華(阿DEE)、郭嘉駿(193)及吳保錡(Poki)亦推出新團歌《四五成群》，填詞人梁栢堅筆下的歌詞，寫盡ERROR四子之間最赤裸的兄弟情，連去廁所、發脾氣等內容都寫得非常到肉，MV則請了300 Fans一同拍攝MV，場面虛冚。 讚嘆梁栢堅歌詞到肉 《四五成群》由陳考威、黃兆銘作曲，梁栢堅填詞，193回想找梁栢堅填詞的原因，道：「啱啱出完台灣Trip，阿濟問我哋搵邊個寫詞好，突然諗起喺台灣同梁栢堅打咗兩次邊爐，又諗起當年幫我哋寫《我們很帥》，嗰陣我哋出道咗年幾兩年，都已經好了解我哋。」肥仔都十分認同，道：「唔知點解梁栢堅好熟悉我哋，呢度入面好多都係我哋親身經歷，應該成日靜靜雞J我哋。」阿DEE亦認同道：「其實係俾功課考下栢堅，諗住睇下佢幾了解我哋，點知真係寫得出。」至於邊句講邊個，四子表示唔開名，聽到邊個唱，就一清二楚。

戲院象徵舞台 與眾同樂 MV方面，今次《四五成群》特別選址在充滿情懷的寶石戲院內拍攝，原來是阿DEE提出的，他說：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍五周年，仲有得拍就拍咗先。其實今年我哋拍咗部電影《四五成群》，一出擊就滿城話題，用返戲院做我哋今年嘅總結都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，所以就揀咗戲院。」MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR所以號召了300 Fans一齊參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans一齊拍呢個五周年MV，就有種與眾同樂嘅感覺。」阿DEE也坦白道：「五年前我哋Call唔爆一間戲院，而家幾間都應該可以，所以都要同大家講聲，I Love You Guys!!」193亦道：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」肥仔也表示：「有你有我。」DEE也接著表示：「今日拍MV都辛苦大家。」但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料Poki爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」至於誰遲到？大家經討論得到的總結是：沒有人遲到啊！

《全民造星》話當年 除了Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起了大家很多辛酸又難忘的日子，但估不到這些號碼都是神預言！Poki道：「睇返原來唔係好意頭，58即係唔發，同我而家經濟狀況一樣，發唔到。」DEE亦說：「呢個冧把就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」肥仔的冧把，就預言了他們的歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌《四五成群》囉！」至於193的26號，Poki迅即聯想到，大叫道：「咪二打六囉！」看著各人的參賽號碼，193得出了結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同DEE兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」Poki也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗下你當年跳成點先啦！」Poki與193都自信滿滿的表示： 「我跳得好好，到而家都覺得自己跳得好好，冇問題！」但DEE認真表示：「其實Eye Catching Idol係我自己努力返嚟。」Poki即大爆：「都係嘅，佢當年只係著條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這五年裡DEE作出了重大改變，道：「五周年最大改變就係阿DEE著Legging會著返條褲喺面。」