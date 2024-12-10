ERROR成軍六年宣布下月會展開騷 保錡透露會邀請緋聞女友菊梓喬

宇宙天團ERROR正式成軍六周年，日前四子現身馬鞍山新港城中心舉行「ERROR成軍六周年簽唱會」。活動上，他們除分享出道六年的心路歷程及感想外，更即場演繹剛推出的新歌《野舞士》，在活動尾聲時，四子更壓軸公佈來年一月即將舉行演唱會。

簽唱會獲數百名「錯粉」支持，有歌迷更一大清早便已在場內守候，場面十分墟冚。回顧成軍六年，四子表示一切都得來不易，並感謝粉絲們多年來支持及鼓勵，未來定必會繼續努力，推出更多好作品，報答大家！今次新歌MV 邀得陳慧嫻特別演出，現場播出陳慧嫻的祝賀短片，未幾陳慧嫻為ERROR 宣布來年一月將於香港會議展覽中心舉《ERROR“WHAT’S GOING WRONG??”2025》演唱會，引起全場「錯粉」尖叫。