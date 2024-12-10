ERROR成軍六年宣布下月會展開騷 保錡透露會邀請緋聞女友菊梓喬

宇宙天團ERROR正式成軍六周年，日前四子現身馬鞍山新港城中心舉行「ERROR成軍六周年簽唱會」。活動上，他們除分享出道六年的心路歷程及感想外，更即場演繹剛推出的新歌《野舞士》，在活動尾聲時，四子更壓軸公佈來年一月即將舉行演唱會。
簽唱會獲數百名「錯粉」支持，有歌迷更一大清早便已在場內守候，場面十分墟冚。回顧成軍六年，四子表示一切都得來不易，並感謝粉絲們多年來支持及鼓勵，未來定必會繼續努力，推出更多好作品，報答大家！今次新歌MV 邀得陳慧嫻特別演出，現場播出陳慧嫻的祝賀短片，未幾陳慧嫻為ERROR 宣布來年一月將於香港會議展覽中心舉《ERROR“WHAT’S GOING WRONG??”2025》演唱會，引起全場「錯粉」尖叫。
活動結束後，四子接受訪問坦言入行後經歷高高低低，加速成長，加上大環境差，要想辦法掙扎成長，希望繼續以搞笑路線帶歡樂給市民。被問到今年最高興是否保錡為大家添了「阿嫂」？阿Dee 即鬼馬表示：「我們做正當職業，不是行走江湖，無阿嫂。」保錡則謂：「請支持香港電影《爸爸》，不要再提阿嫂。」而193笑說：「我想了很久，以為大家講隔籬隊嗰個。」ERROR開騷日撞正是陳慧嫻演唱會的尾場，他們表示只撞一日，並笑言大家可以睇完陳慧嫻再睇ERROR， 至於會否請嘉賓就視乎情況而定，「若排練時發現表演項目不足夠，才會找嘉賓湊數」；問到保錡會否請緋聞女友菊梓喬睇騷？他就大方表示會請，又指好多事情都不需要全部公開。