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娛樂
2024-08-13 11:29:49

ERROR新歌延續「死腳膠」精神大玩J-Rock 日系動漫MV藏驚喜彩蛋

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ERROR今年首支團歌《無敵聖衣》大玩J-Rock，配以度身訂造日系動漫MV。

ERROR今年首支團歌《無敵聖衣》大玩J-Rock，配以度身訂造日系動漫MV。

ERROR今年首支團歌《無敵聖衣》昨日終於面世，四子首次嘗試J-Rock曲風，配以日系動漫MV，隊長梁業(肥仔)笑言要延續「死腳膠」的Band sound精神，「平時pop嗰啲喺頒獎禮攞唔到獎嘛，今次就試下行rock嘅路線。」ERROR歌曲向來「啖落有意思」，今次《無敵聖衣》主題是化失敗為力量，抱著視失敗為聖衣的心態，作為力量加持，令自己專注，不斷尋求進步方法，挑戰不可能的事情。

ERROR今年首支團歌《無敵聖衣》大玩J-Rock。 ERROR新歌《無敵聖衣》走J-Rock曲風配以動漫MV，展現打不死精神。 ERROR新歌《無敵聖衣》走J-Rock曲風配以動漫MV，展現打不死精神。 ERROR昨日到電台為新歌宣傳，大批粉絲冒黃雨在門外等候。

歌詞內容談及這麼有力量的歌曲，當然用為歌曲power up，所以ERROR以日系Band Sound打造《無敵聖衣》，配以最有力量的編曲，表達即使失敗，都可穿上聖衣為自己戴上主角光環，打做屬於自己的成長曲線。至於日本動漫MV，原是忽發奇想的創作。193道：「MV有少少趕，我要出trip工作，返到嚟冇時間拍MV，於是同陳考威錄完音，傾開MV要點拍好，傾傾下見到一啲動畫reference。我哋做呢首歌嘅時候，都想有啲日系動畫主題曲嘅感覺，所以就諗，不如用日系動漫風畫出嚟。我哋上網搵咗好多reference，然後搵咗之前為我哋嘅節目《花姐ERROR遊》同《辣王傳》畫過動畫嘅團隊，幫我哋製作咗呢個MV，都幾滿意。」

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MV呈現的冒險故事，注入了打機元素，阿Dee指出：「以前打機係一關關一層層咁上去，而我哋用呢個去比喻每一個人要go through(跨越)嘅困難嗰個過程，就好似打機咁，要一層一層同魔王對戰。打輸咗？唔緊要，按Countinue，再復活再打，我哋就係用咗呢個角度去表達《無敵聖衣》裡面所講嘅堅持。」

別以為不用拍MVERROR的參與度就很低，其實四子給予不少意見，務求令MV保留搞笑風格，同時也達到點題效果。最後，ERROR走到final stage穿上聖衣表演， MV中出現的濟典娜，便是度身訂造為一眾404而構思。除此之外，MV整體風格也曾多番調整，阿Dee透露：「好似我哋嘅角色造型，起初有啲次美國漫畫風，後來再改動成為日漫，同埋成個MVgraphics都有作出調整，做過好幾個版本，係兩種氣氛嚟，但最後揀咗呢種線條比較簡單，但走出嚟效果會比較cute、親民，容易入口啲嘅表達方式，而家成品同音樂可以扣埋一齊，所以我好滿意。」
 

MV中出現的「濟典娜」亦是度身訂造為一眾404而構思。 ERROR新歌《無敵聖衣》延續「死腳膠」band sound精神。 《無敵聖衣》MV加插ERROR從出道至今的事蹟，忠實的404必會發現無限驚喜。 《無敵聖衣》MV加插ERROR從出道至今的事蹟，忠實的404必會發現無限驚喜。 《無敵聖衣》MV加插ERROR從出道至今的事蹟，忠實的404必會發現無限驚喜。 《無敵聖衣》MV加插ERROR從出道至今的事蹟，忠實的404必會發現無限驚喜。

相信忠實的404，看《無敵聖衣》MV會有無限驚喜，因為當中加插了大量ERROR從出道至今的事蹟在其中，就連Poki看過MV也道：「睇完MV真係好多回憶，好似笨豬跳(MV中變了跳崖)，就令我諗起當日《花姐ERROR遊》嘅點滴，真實做唔到嘅時候，就喺呢個動漫MV做到了。」而這個MV的打大佬故事，也讓Poki感性地分享道：「希望我哋四個人，可以力挽狂瀾，慢慢攀上去，一開始，就好似MV入面，大家只係著住紙皮衫，到最後終於有件無敵聖衣，就係慢慢累積level up，同我哋事業一樣。」

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