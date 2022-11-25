ERROR演唱會宣布加場 盼與伊健一齊唱數碼暴龍

ERROR演唱會火速售罄，今日宣布加開一場。193笑言「都攰啦！明星生活就係咁，有錢都唔賺。」保錡表示今次不存在內部飛，很多人都出新招問他有沒有內部飛，他說︰「人哋話其他人都有內部飛，點解你哋冇，我咪放ViuTV個版面叫佢DM問。」
193表示自己不夠飛分，於是向黃牛問價，得知780元的門票炒至千三多元。保錡認為ERROR門票的炒價應是二、三萬，在旁的肥仔續建議用BLACKPINK的門票換他們的門票。他們又指近日有人向他們稱曾收到一名自稱是知名經理人拎ERROR門票，對方的頭象是名大美女，「ERROR的助手全都係醜！係大陸個啲抖音MK妹，可能佢哋知濟哥(ERROR經理人)好DRY，所以用美色色誘佢。好彩濟哥冇落搭！」
ERROR邀伊健做嘉賓
ERROR表示有邀請伊健做嘉賓，希望他到時可以出席，更笑言希望到時可以唱古惑仔系列的主題曲，一齊做「香港仔」。保錡當日因事未能與ERROR其他成員欣賞伊健演唱會，他表示自己很愛公司，更即場改歌詞謂︰「何以你變了我的MakerVille愛人。」
提到他們的演唱會名字被指撞名，阿Dee很開心今年搞騷有人記得，193表示有人討論是好事，ERROR會專注明星生活，不理別人的事並更謂︰「標題唔好益人哋，寫我哋爆場就得！」