ERROR演唱會宣布加場 盼與伊健一齊唱數碼暴龍

ERROR演唱會火速售罄，今日宣布加開一場。193笑言「都攰啦！明星生活就係咁，有錢都唔賺。」保錡表示今次不存在內部飛，很多人都出新招問他有沒有內部飛，他說︰「人哋話其他人都有內部飛，點解你哋冇，我咪放ViuTV個版面叫佢DM問。」

193表示自己不夠飛分，於是向黃牛問價，得知780元的門票炒至千三多元。保錡認為ERROR門票的炒價應是二、三萬，在旁的肥仔續建議用BLACKPINK的門票換他們的門票。他們又指近日有人向他們稱曾收到一名自稱是知名經理人拎ERROR門票，對方的頭象是名大美女，「ERROR的助手全都係醜！係大陸個啲抖音MK妹，可能佢哋知濟哥(ERROR經理人)好DRY，所以用美色色誘佢。好彩濟哥冇落搭！」