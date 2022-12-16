ERROR演唱會｜三場九展Show開鑼 193自爆開騷前確診

宇宙天團ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，今晚(16日)於九展Star Hall開鑼， ERROR不少圈中好友都有捧場，包括拍《極度俏郎君》的宣萱、姜皓文、阮小儀、Dee姐、媚姨、鍾慧冰等，梁祖堯則坐在panel位，估計協助製作今次演出。

阿Dee台上換衫

四子以《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》和《我們不碎》medley為演唱會掀序幕，接著阿Dee在台上換衫，脫去白色衣服，由工作人員為他換上一身綠色為主的明星服飾，棟篤笑形式分享長達20分鐘的「娛樂圈血淚史」，自嘲ERROR不能用作品說話，因為用講錯哂的普通話的訪問，view數更勝他們的團歌和單飛歌曲。他由手上的「安心撈」說起，自言戴上真金白銀的手錶就安心，並公開祝媽媽生日快樂，因為今日是Dee媽生日。

193父母來睇騷

接著，保錡唱出今年推出的3首個人單曲，與Dee合唱《Am I Crazy?》，請來特別嘉賓Hedi李靜儀合唱《獨琑》，以及《羅曼蒂克衰亡史》，他感激Hedi肯擔任嘉賓，憶述大約10年前追星守候Hedi的片段。其間四子台上叫MIRROR的12子收皮，然後，四子齊齊大叫「ERROR」，台下觀眾齊叫「收皮」。

另外，193自爆開騷前中招、今日要打類固醇針先可以開聲上台，請咗Madboii做嘉賓，唱《睡到3點》，今晚他的父母來睇騷，他唱了《再次puppy love》給父母。193 重提去年做生意的小額錢債糾紛，一句「燒俾你」，衰咗成年，他表示知錯，以為自己好有幽默感」，其間不斷抺汗，多次澄清不是喊。他指被fans稱為接近完美193，感覺如童話，最後唱《越州193》送給老婆，唱到尾聲忍唔住喊。