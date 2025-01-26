ERROR演唱會｜保錡生日認菊梓喬捧場 肥仔扮曾志偉唱歌絕非取笑 Dee哥患紅眼症變come out(有片)

ERROR完成《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，於後台接受訪問。(林俊源攝)

ERROR於會展舉行的《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，昨晚(25日)圓滿結束。四子完騷受訪，何啟華(Dee哥)encore時段化身「死腳膠」主音Titanic，拼盡力scream唱到聲音沙啞，卻被隊友取笑是表現最佳一次，隊長梁業(肥仔)直指，「有史以嚟唱得最好。」Dee哥在開騷前自爆患紅眼症，在台上演出時亦急要紙巾抺眼，他解釋已痊癒，只是流汗影響。接著他親述病發經過，「有日大約凌晨5點幾打稿時，突然有嘢哽我隻眼。我係嚇親，因為第二日瞓醒，好似信封俾嘢漿住對眼，掙唔大！」由於說法曖昧，越描越黑，被193取笑，「Come out呢啲嘢好common。」最搞笑是193不知紅眼症會傳染，大表驚嚇。至於今年出solo揚言「金Dee」硬過「金Jer」，四子則表示要等市道差才突擊「攝位」。

被問戀情 扮聽唔到 昨日是保錡34歲生日，獲全場大合唱生日歌，他直言好開心，猶如明星在工中度過生日，卻誤說成「生日度過工作」，但堅持說法：「這代表你賺錢，因為生日慶祝就使錢，但生日中度過工作係very happy。」壽星仔話事，3位兄弟亦沒有嘲笑。至於問到為何在台上不拋壽包，他認真解釋，「因為個包真係好硬，掟中頭真係會流血。」當被問到緋聞女友菊梓喬是否座上客，保錡答道，「聽唔到！」及後再被追問「一齊買廁紙的人是否有場」，他才回應：「有，(陪你過生日？)搵MakerVille的PR回應。」 不介意戀聞被擺上枱 至於他與菊梓喬的緋聞被193擺上台，他表示不介意，「我哋4兄弟經常都拎自己來搞笑。最artist唔代表要將私生活公諸於世。」談到生日願望，他認真表示，「希望四兄弟各自的夢想越行越遠，ERROR可以蒸蒸日上，搵多啲錢。」他笑言已開始脫貧，夢想中六合彩發達。

193外公今設靈 自言要move on 193的talk show部分有不少自抽內容，甚至重提法拉利撞婦人意外，「其實過咗一段時間晼消化咗，起初都好介意，人哋笑你，不如自己笑自己，咁都真係抵死，無傷大雅，唔傷害人又可令大家開心。」除了自抽和抽兄弟水，193更將COLLAR成員王家晴(Candy)擺上枱，指她與肥仔撞樣，193直言，「Candy啱啱出道我已經覺得好似樣！我都係第一個覺得佢好靚！」他自爆曾掙扎應否事先通知對方，「但我驚問咗佢會介意，要我cut咗呢part，所以最後都冇問。」Dee哥聞言，即掩嘴偷笑。演唱會前193的外公離世，他自言心情OK，「過咗去就要move on。」家人今日為外公設靈，但他仍要工作：「希望抽到時間去，後日已經請咗假。」

肥仔拒教Jer舞技： 唔好嘥我時間 肥仔唱《天下無敵我愛你》X《俾獎金》模仿曾志偉的聲線，維肖維妙，他強調是跟原唱的唱法，絕非有意取笑，「呢啲係我哋細細個聽嘅歌，聽完覺得好high，其實全場都一齊hgih，我哋係玩啲經典。」至於挑戰跳唱版《約齊靈魂在墳墓開派對》，成就解鎖，肥仔沾沾自言向來有實力，只是大家沒留意。他直言花了不少時間練習，事前亦有通知原唱的柳應廷(Jer)，更向對方揚言：「我驚勁過你！」接著，他認真解釋，「因為《墳P》冇做過跳舞版，我將佢演化為我嘅版，另一種玩法，我同佢係唔同層次。(193問：邊個高啲？)我哋唔係講高低，佢係唱歌層次，我係跳舞方面層次。」至於會否教阿Jer挑戰跳舞版，Fatboy直言：「唔好嘥我時間！」順便大讚今次保錡和193很用心練舞。