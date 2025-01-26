熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-26 14:27:36

ERROR演唱會｜保錡生日認菊梓喬捧場 肥仔扮曾志偉唱歌絕非取笑 Dee哥患紅眼症變come out(有片)

分享：
ERROR完成《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，於後台接受訪問。(林俊源攝)

ERROR完成《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，於後台接受訪問。(林俊源攝)

adblk5

ERROR會展舉行的ERROR “WHATS GOING WRONG??” 2025》演唱會，昨晚(25)圓滿結束。四子完騷受訪，何啟華(Dee哥)encore時段化身「死腳膠」主音Titanic，拼盡力scream唱到聲音沙啞，卻被隊友取笑是表現最佳一次，隊長梁業(肥仔)直指，「有史以嚟唱得最好。」Dee哥在開騷前自爆患紅眼症，在台上演出時亦急要紙巾抺眼，他解釋已痊癒，只是流汗影響。接著他親述病發經過，「有日大約凌晨5點幾打稿時，突然有嘢哽我隻眼。我係嚇親，因為第二日瞓醒，好似信封俾嘢漿住對眼，掙唔大！」由於說法曖昧，越描越黑，被193取笑，「Come out呢啲嘢好common。」最搞笑是193不知紅眼症會傳染，大表驚嚇。至於今年出solo揚言「金Dee」硬過「金Jer」，四子則表示要等市道差才突擊「攝位」。

 

保錡34歲生日，全場大合唱生日歌，經理人濟哥捧上壽包。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子用魚網逗利是。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子用魚網逗利是。(林俊源攝)

被問戀情 扮聽唔到

昨日是保錡34歲生日，獲全場大合唱生日歌，他直言好開心，猶如明星在工中度過生日，卻誤說成「生日度過工作」，但堅持說法：「這代表你賺錢，因為生日慶祝就使錢，但生日中度過工作係very happy。」壽星仔話事，3位兄弟亦沒有嘲笑。至於問到為何在台上不拋壽包，他認真解釋，「因為個包真係好硬，掟中頭真係會流血。」當被問到緋聞女友菊梓喬是否座上客，保錡答道，「聽唔到！」及後再被追問「一齊買廁紙的人是否有場」，他才回應：「有，(陪你過生日？)搵MakerVille的PR回應。」

不介意戀聞被擺上枱

至於他與菊梓喬的緋聞被193擺上台，他表示不介意，「我哋4兄弟經常都拎自己來搞笑。最artist唔代表要將私生活公諸於世。」談到生日願望，他認真表示，「希望四兄弟各自的夢想越行越遠，ERROR可以蒸蒸日上，搵多啲錢。」他笑言已開始脫貧，夢想中六合彩發達。

adblk6
《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，四子於encore時段化身「死腳膠」。(林俊源攝)

193外公今設靈 自言要move on

193的talk show部分有不少自抽內容，甚至重提法拉利撞婦人意外，「其實過咗一段時間晼消化咗，起初都好介意，人哋笑你，不如自己笑自己，咁都真係抵死，無傷大雅，唔傷害人又可令大家開心。」除了自抽和抽兄弟水，193更將COLLAR成員王家晴(Candy)擺上枱，指她與肥仔撞樣，193直言，「Candy啱啱出道我已經覺得好似樣！我都係第一個覺得佢好靚！」他自爆曾掙扎應否事先通知對方，「但我驚問咗佢會介意，要我cut咗呢part，所以最後都冇問。」Dee哥聞言，即掩嘴偷笑。演唱會前193的外公離世，他自言心情OK，「過咗去就要move on。」家人今日為外公設靈，但他仍要工作：「希望抽到時間去，後日已經請咗假。」

《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，肥仔扮曾志偉唱歌。(林俊源攝) 肥仔的跳唱版《墳P》超有驚喜。(林俊源攝) 肥仔的跳唱版《墳P》超有驚喜。(林俊源攝) 肥仔的跳唱版《墳P》超有驚喜。(林俊源攝) 肥仔唱新歌《Mascort》。(林俊源攝)

肥仔拒教Jer舞技：唔好嘥我時間

肥仔唱《天下無敵我愛你》X《俾獎金》模仿曾志偉的聲線，維肖維妙，他強調是跟原唱的唱法，絕非有意取笑，「呢啲係我哋細細個聽嘅歌，聽完覺得好high，其實全場都一齊hgih，我哋係玩啲經典。」至於挑戰跳唱版《約齊靈魂在墳墓開派對》，成就解鎖，肥仔沾沾自言向來有實力，只是大家沒留意。他直言花了不少時間練習，事前亦有通知原唱的柳應廷(Jer)，更向對方揚言：「我驚勁過你！」接著，他認真解釋，「因為《墳P》冇做過跳舞版，我將佢演化為我嘅版，另一種玩法，我同佢係唔同層次。(193問：邊個高啲？)我哋唔係講高低，佢係唱歌層次，我係跳舞方面層次。」至於會否教阿Jer挑戰跳舞版，Fatboy直言：「唔好嘥我時間！」順便大讚今次保錡和193很用心練舞。

 

入App免費拎23大商場蛇年利是封

入App免費拎23大商場蛇年利是封