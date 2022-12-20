ERROR演唱會｜古巨基壓軸合唱《勁歌金曲》承諾助監製新歌 ERROR最想攞叱咤獎(有片)

ERROR一連4場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，昨晚於九展舉行鈝尾場。四子唱完最後一首歌曲《殺死我的經理人》後，全場觀眾大叫encore，雖已過了11點半，四子仍再次現身滿足一眾「404」(粉絲暱稱)，原來他們早有預備，問道：「大家唱k一定會點既歌係咩？」然後大唱由串燒K歌組成的《勁歌金曲》，接著古巨基驚喜登場，觀眾們都企起身大合唱。 身為前輩的古Sir點名要ERROR接力，製作下一代的金曲串燒，但保錡就笑言ERROR唱歌未夠功力，四人轉移提出與古Sir合唱的機會，古Sir幽默表示已錄完最新專輯的最後一首歌，但就答應願為ERROR的團歌擔任監製，令四子受寵若驚。古Sir又踢爆ERROR會再有一次encore，四子惟有扮著送嘉賓離場，轉過頭又自動登場，為全場粉絲獻上出道作《404》為演唱會劃上圓滿句號。

喜獲古Sir派撈 打造 ViuTV 《流行經典 50 年 》 ERROR於完騷後受訪，被問到可擔心演唱會超時會被罰款？他們笑言講心唔講金，一世人兩兄弟有你有我，193(郭嘉駿)表示，「我哋係九展天團，超時也冇所謂。」但四子坦言身心疲累，阿Dee(何啟華)更因壓力太大身體出粒粒。被問到古巨基在台上公開承諾願為他們的新歌擔任監製，四子興奮表示，好驚喜，超期待，肥仔坦言：「我哋以前不被視為歌手，今次有被肯定的感覺。」193續說：「我哋4個終於係歌手了。」至於何以會請古sir做嘉賓？阿Dee表示：「我哋討論嘅時候，有講到共同回憶，嗰陣時唱K房，有啲屎橋去過下時間，就諗起嗰首歌，加埋全場大合唱，再請埋古sir上嚟，就無得輸啦掛。」四子本來打算趁機向古sir「搲撈」，想不到對方竟然「派撈」，保錡續說，「如果古Sir能幫我哋製作一首，到時真係ViuTV《流行經典50年》！」 盼四子一齊獲獎 他們在4晚演唱會上，多次自嘲港普訪問的View數比水ERROR團歌更高，問到是否渴望扭轉局面？肥仔妙回：「我哋暫時最希望可以攞獎。」他們笑言出席頒獎禮往往猶如過路人，希望有天能夠獲獎，雖然ERROR也曾獲獎，但最希望能站上叱咤的頒獎舞台，193直言：「希望我哋4兄弟可以一齊上台領獎。」經過今次4場騷後，可有計劃踩上紅館開騷？他們異口同聲表示沒有計劃，但當然希望能逐步踩上更大舞台。

趁有體力跳到盡 肥仔在個人部分一口氣跳唱9分鐘郭富城的經典舞歌，向這位天王致敬，肥仔坦言，自幼已開始聽郭富城的歌，非常熟悉他的舞曲：「我哋3年先開到一次騷，我諗諗吓3年後，我嘅體力仲可唔可以跳到9分鐘呢？真係未必跳到，所以今次搏盡佢！」雖然未能請到城城擔任嘉賓，肥仔仍希望能向對方傳達致敬心意。 肥仔落淚有原因 肥仔與保錡和阿Dee唱《Am I crazy》時，一度感觸落淚，搶先193成為尾場第一位喊的成員，他解釋因「在唱這首是我曾付出等價後唱到的」這句歌詞，勾起四子共同奮鬥的畫面，「我第一次聽這首歌時，真心喊咗出嚟。」昨晚在台上演唱，看到台下座無虛席的觀眾，更為感觸，「我腦海係有好多我哋四個人嘅畫面，或者我哋嘅經歷，我哋係好明白嗰件事。」3子亦大表認同，保錡自爆幾乎也跟著哭出來，只是擔心影響化妝，強忍淚水。