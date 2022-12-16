ERROR演唱會｜四場九展Show開鑼 193自爆開騷前確診再爆喊

宇宙天團ERROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，今晚(16日)於九展Star Hall開鑼， ERROR不少圈中好友都有捧場，包括拍《極度俏郎君》的宣萱、姜皓文、阮小儀、Dee姐、媚姨、鍾慧冰等，梁祖堯則坐在panel位，估計協助製作今次演出。而保錡偶像張家輝亦有送花圈，還有黎明、伊健亦有送上花牌祝賀。

四子高呼delay no more為演唱會掀序幕，繼而唱出《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》和《我們不碎》medley。接著，為了展現明星生活，阿Dee在台上換衫，脫去白色衣服，由工作人員為他換上一身綠色為主的明星服飾，並以棟篤笑形式分享長達20分鐘的「娛樂圈血淚史」，他自嘲ERROR不能用作品說話，因為即使努力推出團歌或單飛歌曲，view數都遠造不及四子的港普訪問。他大談由ERROR成軍至今的「明星生活」，笑言忙到連MIRROR的老友Lokman(楊樂文)和Alton(王智德)都搞亂，他形容手上戴著的名錶是「安心撈」，安心並非單純因貴重，而是真金白銀買的手錶，並指這手錶令他想起《造星》的自己，心裡懷著一團火，以及落力爭取演出機會的一股拼勁。他笑言要將手錶送給今日生日的Dee媽，公開祝賀Dee媽生日快樂，又說可借給Dee爸戴。最後他認真表示，感激家人支持追夢，接著感觸地唱了Eason(陳奕迅)的《陀飛輪》。

保錡女神Heidi做嘉賓

接著，保錡全黑的搖滾look出場，率先唱出《黑色狂迷》，繼而先後唱出今年推出的3首單曲，唱《羅曼蒂克衰亡史》，當唱到首支單曲《猥瑣》時，請來在MV客串演出的特別嘉賓Heidi(李靜儀)合唱，他自言形象負面，感激Hedi仍肯擔任嘉賓，並憶述大約10年前追星守候Heidi的片段。然後，阿Dee接力與保錡合唱《Am I Crazy?》。

叫MIRROR收皮

其後四子台上分享應對haters的方法，193自豪地表示沒有hater：「因為我實行動態清零，邊個鬧我，我就Block邊個，喺街嚟鬧我我當聽唔到，喺網上唔block X你就唔叫193。」肥仔自爆被母親批評《季前賽》演技太浮誇，不及同劇的Edan(呂爵安)，肥仔為此大感不滿，「Edan收皮啦！」不過，他笑言恨你即是愛你，並高調示範叫MIRROR的12子收皮，以顯示對鏡仔的愛，他大叫：「Edan、Anson Lo、姜濤收皮啦！」保錡就大叫：「Frankie、Jer、Jeremy收皮啦！」而阿Dee就表示：「Lokman、Alton、Ian收皮啦！」最後193高呼：「AK、Stanley、Tiger收皮啦！」繼而四子請台下的「404」(粉絲匿稱)協力示範「恨即是愛」，當四子大叫「ERROR」，台下觀眾齊叫「收皮」。