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娛樂
2022-12-16 22:30:08

ERROR演唱會｜四場九展Show開鑼 193自爆開騷前確診再爆喊

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ERROR演唱會｜三場九展Show開鑼 四子齊叫MIRROR收皮

ERROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝)

宇宙天團ERROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，今晚(16日)於九展Star Hall開鑼， ERROR不少圈中好友都有捧場，包括拍《極度俏郎君》的宣萱、姜皓文、阮小儀、Dee姐、媚姨、鍾慧冰等，梁祖堯則坐在panel位，估計協助製作今次演出。而保錡偶像張家輝亦有送花圈，還有黎明、伊健亦有送上花牌祝賀。

ERROR高呼delay no more為一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》掀序幕。 (李睿哲攝) 合作拍《極度俏郎君》宣萱和姜皓文亦有捧場。(李睿哲攝) 張家輝和張敬軒均有送花牌。(李睿哲攝) 游學修亦有送花牌。(李睿哲攝) 小儀和當奴亦有捧場。(李睿哲攝) 駱振偉捧場睇ERROR演唱會。(李睿哲攝) 廖碧兒捧場睇ERROR演唱會。(李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) 《Auntie你好》的媚姨、鍾慧冰入場支持ERROR (李睿哲攝) 《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) WIN WIN亦有入場睇騷。 (李睿哲攝)

阿Dee台上換衫棟篤笑

四子高呼delay no more為演唱會掀序幕，繼而唱出《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》和《我們不碎》medley。接著，為了展現明星生活，阿Dee在台上換衫，脫去白色衣服，由工作人員為他換上一身綠色為主的明星服飾，並以棟篤笑形式分享長達20分鐘的「娛樂圈血淚史」，他自嘲ERROR不能用作品說話，因為即使努力推出團歌或單飛歌曲，view數都遠造不及四子的港普訪問。他大談由ERROR成軍至今的「明星生活」，笑言忙到連MIRROR的老友Lokman(楊樂文)和Alton(王智德)都搞亂，他形容手上戴著的名錶是「安心撈」，安心並非單純因貴重，而是真金白銀買的手錶，並指這手錶令他想起《造星》的自己，心裡懷著一團火，以及落力爭取演出機會的一股拼勁。他笑言要將手錶送給今日生日的Dee媽，公開祝賀Dee媽生日快樂，又說可借給Dee爸戴。最後他認真表示，感激家人支持追夢，接著感觸地唱了Eason(陳奕迅)的《陀飛輪》。

ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) 阿Dee在台上換衫，示範明星生活。 (李睿哲攝) 阿Dee在台上換衫，示範明星生活。 (李睿哲攝)

保錡女神Heidi做嘉賓

接著，保錡全黑的搖滾look出場，率先唱出《黑色狂迷》，繼而先後唱出今年推出的3首單曲，唱《羅曼蒂克衰亡史》，當唱到首支單曲《猥瑣》時，請來在MV客串演出的特別嘉賓Heidi(李靜儀)合唱，他自言形象負面，感激Hedi仍肯擔任嘉賓，並憶述大約10年前追星守候Heidi的片段。然後，阿Dee接力與保錡合唱《Am I Crazy?》。

叫MIRROR收皮

其後四子台上分享應對haters的方法，193自豪地表示沒有hater：「因為我實行動態清零，邊個鬧我，我就Block邊個，喺街嚟鬧我我當聽唔到，喺網上唔block X你就唔叫193。」肥仔自爆被母親批評《季前賽》演技太浮誇，不及同劇的Edan(呂爵安)，肥仔為此大感不滿，「Edan收皮啦！」不過，他笑言恨你即是愛你，並高調示範叫MIRROR的12子收皮，以顯示對鏡仔的愛，他大叫：「EdanAnson Lo、姜濤收皮啦！」保錡就大叫：「FrankieJerJeremy收皮啦！」而阿Dee就表示：「LokmanAltonIan收皮啦！」最後193高呼：「AKStanleyTiger收皮啦！」繼而四子請台下的「404」(粉絲匿稱)協力示範「恨即是愛」，當四子大叫「ERROR」，台下觀眾齊叫「收皮」。

ERROR演唱會｜三場九展Show開鑼 四子齊叫MIRROR收皮 在solo環節，保錡以全黑搖滾look出場。 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》開鑼 (李睿哲攝) ERROR《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》開鑼 (李睿哲攝) 193自爆開騷前確診，演出時有阿Dee餵飲水，兄弟情盡在不言中。(李睿哲攝)

193爆喊

另外，193自爆開騷前中招、今日要打類固醇針先可以開聲上台，請咗Madboii做嘉賓，唱《睡到3點》，今晚他的父母來睇騷，他唱了《再次puppy love》給父母。193 重提去年做生意的小額錢債糾紛，一句「燒俾你」，衰咗成年，他表示知錯，以為自己好有幽默感」，其間不斷抺汗，多次澄清不是喊。他指被fans稱為接近完美193，感覺如童話，最後唱《越州193》送給老婆，唱到尾聲忍唔住喊。

193唱《越州193》送給老婆們，唱至尾聲是感觸落淚。(李睿哲攝) 193唱《越州193》送給老婆們，唱至尾聲是感觸落淚。(李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) ERROR一連三場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) 193請來《睡到3點》的作曲人Madboii擔任嘉賓。 (李睿哲攝) 193重提「燒俾你」事件。 (李睿哲攝) 193請來《再次puppy love》的作曲人Delta T擔任嘉賓。 (李睿哲攝)
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