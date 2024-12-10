ERROR演唱會︱四子暴走爆六周年騷細節 透露Fatboy可能在台上分娩 (有片)

是次演唱會以「What’s going wrong」命名，估計都會有令人意想不到的ERROR式錯料、笑料貫穿全個演出，為了給粉絲帶來最精彩的一個晚上，ERROR一早已開始準備，193道：「我哋已經進入籌備階段，度晒rundown，12月、1月係全力綵排階段，都呼之欲出係好好睇，因為根據過往經驗，我哋上次個show係兩年前，都係爆晒要搶飛，今次搶唔到未必有下次。」點解未必有下次？Poki指住Fatboy解釋：「因為我哋身體開始不適，同埋我哋有同事有喜啦，有喜之後就要坐月。」Dee也跟着暴走道：「都擔心佢要喺現場表演時要表演埋分娩。」Poki說得興起續道：「你見到佢咁大，真係隨時生得，所以今次係一個好大嘅挑戰上台表演。」193也說：有機會喺演唱會唱唱下穿羊水，所以大家一定要買飛嚟睇。」Poki更笑言：「到時可能會有另一個生命喺度出現，就係台上嘅奇蹟。」就連預告都充滿錯誤但令人笑翻的資訊，這就是ERROR一貫令人意想不到的驚喜！

不過Dee都返回認真mode透露：「其實都可以想像到我哋個演唱會有好多元素包裝，因為而家我哋仲有死腳膠rock band，有唱歌跳舞，仲有講talk，大家都鍾意聽我哋廢噏，所以會係一個幾歡樂嘅雜錦show，個show都有主題，但主題係咩呢？遲啲再公布。」的而且確，ERROR這兩年多作嘗試，除了化身暗黑樂隊死腳膠大玩重金屬曲風 ，最近推出的新歌《野舞士》又首度挑戰跳唱，這都令四子在台上的演出變得更多元化，更有睇頭，不過Poki繼續以夾雜錯料的笑料，賣花讚花香，更說：「其實好抵睇，你諗下呢6年，佢本身叫肥仔，但本身係肥妹，以為Dee鍾意女仔，原來係鍾意似男仔嘅女仔，所以我哋個show係好多嘢睇，呢個世界係好奇妙。」

193亦似是而非的談及今次 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》的演出內容，說：「呢個show都會講下我哋呢6年嘅變化，真係咩都有，因為大家都唔同咗好多，例如有一個正常藝人變咗劣質藝人，有一個瘦仔變肥仔。」Dee也表示：「又有一個肥仔都變咗瘦仔。」當眾人齊問誰變瘦了，Dee說：「我囉，啲街坊而家見到我會話『嘩！乜原來你咁瘦！』…」這時Fatboy忍不住爭着說：「唔會喎，啲人會嗌我做Dee！」向來暴走的Poki又加入戰團說：「啲人都會叫我做Dee，有次跑步仲有人問我『Dee，點解你唔同發哥一齊跑？發哥都係做演員，你同佢跑步，做演員條路都可以行得深啲。』跟住我同佢講，sorry我係保錡，跟住佢就跑走咗。」Dee聽罷即表示：「所以傻傻分不清，可能就係我哋演唱會嘅主題！」