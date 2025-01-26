ERROR演唱會｜搞頒獎禮玩自嘲 193重提炒車保錡緋聞 嘆「少X街，人氣跌」(有片)

ERROR昨晚(25日)於會展舉行《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，吳君如、樊沛珈、練美娟等都有捧場。年年食白果的四子惡搞叱咤，自行舉辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」輪流自嘲，郭嘉駿(193)將自己法拉利炒車、保錡與菊梓喬緋聞等都擺上枱，更自言大限將至，「少咗X街」反而人氣下滑，非常赤裸。適逢當晚是吳保錡生日，全場大合場「錯版」生日歌，經理人濟哥奉上一籠真壽包慶祝，惜壽包雪得太硬，無法重演掟壽包的亞視經典。何啟華(Dee哥)、保錡、梁業(肥仔)和193分別扮劉德華、友台長老曾志偉、陳百祥和譚詠麟，奉上《獨自去偷歡》、《 我至叻》、《天下無敵我愛你》X《俾獎金》和《愛情陷阱》等經典歌Medley，掀全晚高潮。

嘆跌級被COLLAR爬台

演唱會於8時半左右開始，四子登場接連唱出《無敵聖衣》、《野舞士》和《殺死我的經理人》後，跟觀眾打招呼，率先自爆兩年前九展會4場，一票難求，今年轉場會展，開一場門票都有剩。接著，他們換上出席叱咤頒獎禮的戰衣，自嘲又可以坐，193化身「心理大哥」擔任司儀 ：「我要行出嚟，如果唔係又俾人話我黑面！」他宣布ERROR獲「至尊唱作全能組合」，四子分享得獎感受時，肥仔扮喊表示：「如果唔係自己頒畀自己，呢世都攞唔到」Dee哥自言是公司第二隊，慨嘆近年被COLLAR插隊變三隊，連網上的「我最討厭組合」都輸給MIRROR。

自言大限將至

頒獎後，193繼續留在台上，向ERROR黑白相鞠躬，自言大限將至，直至香港人「睇人X街最開心」，笑談Dee哥「鳯凰不死鳥」墮深坑、肥仔被指似Candy@COLLAR，他重提去年揸法拉利撞倒婦人的意外，指haters睇到「法拉利撞阿婆」最開心，但他直言因被指有計劃部署事件感不快。他又談到保錡跑步健身舉鐵，迴響不及他為緋聞女友拎厠紙，稱他與保錡默默守護ERROR，「我哋咁多負面新聞，公司都冇話同我哋拆，因為我哋同公司有默契。」他又感嘆兩人少了亂講說話，但「行得啱對ERROR係錯」，因為「少咗X街，少咗人氣」