熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2022-12-17 04:55:30

ERROR演唱會｜欣宜獻身扮禮物選阿Dee最靚仔 肥仔化身「九龍灣城城」勁歌熱舞

分享：
RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》昨晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝)

RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》昨晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝)

ERROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，今晚(16)於九展Star Hall開鑼，頭場除了請來Hedi李靜儀、MadboiiDelta T擔任嘉賓，還有壓軸的鄭欣宜(Joyce)，頭綁粉紅蝴蝶結的她，更就要求四子將她拆開。

 

肥仔化身「九龍灣城城」跳唱多首Aaron作品。(李睿哲攝) 肥仔化身「九龍灣城城」跳唱多首Aaron作品。(李睿哲攝) 肥仔化身「九龍灣城城」跳唱多首Aaron作品。(李睿哲攝) 肥仔化身「九龍灣城城」跳唱多首Aaron作品。(李睿哲攝)

肥仔重演「造星」絕技

演唱會中段，一直欣賞郭富城的肥仔，一口氣跳唱Medley《鐵幕誘惑》、《唱這歌》、《新的喝采》《對你愛不完》和《Para Para櫻之花》，更在台上彈地重演《造星》時的絕技，炒熱全情氣氛，「九龍灣郭富城」並非浪得虛名。

 

欣宜做嘉賓獻身扮禮物，供四子拆開。 (李睿哲攝) 欣宜選最大隻成員，阿Dee騷肌展「實力‵。(李睿哲攝) 欣宜選最大隻成員，保錡當然要騷肌展實力。(李睿哲攝) 193為求當選扯開裇衫騷肌。(李睿哲攝) 193向欣宜大獻殷勤，為求獲選為最靚仔一員。(李睿哲攝) 阿Dee被選為最靚仔，悲痛的193無眼睇。 (李睿哲攝)

193大騷「事業線」

接著，特別嘉賓部鄭欣宜出場，讓四子「拆禮物」拆去蝴蝶結，並合唱《報復式浪漫》。其後，她接受四子的選擇題考驗，她選了阿Dee為最靚仔，皆因他投入演戲時的模樣最靚仔；而193則被選為最健碩的一位，他為了當選，持地扯開衫騷料，最終獲得欣宜垂青；保錡就被選為最唱得的一位，至於男友，欣宜就選了肥仔。接著，她獨唱新歌《恐懼蠶食心靈》後，阿Dee再出來，搞笑地扮台下睇騷的《Chill Club》主持駱振偉，與欣宜一齊介紹肥仔出場唱新歌《塚愛》，肥仔亦為fans驚喜送上acoustic 版《Lady Killer》。

RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝) RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝)

感添404不離不棄

演唱會尾聲，ERROR四子再次齊人站台，憶述3年前在麥臣場館首次開騷，入座率僅得八成，連舞台設計都欠奉，而4年前的出道作《404》更要與MIRROR共用一曲。四子感激「404」從他們冇嘢撈，至今次再度開騷仍然不離不棄，繼而唱了兩首早期作品《我冇嘢撈》和《殺死我的經理人》。在Encore時段，ERROR先後唱了《Never Come back》和《愛情值日生》，3子又大爆阿Dee 3度被拒合照，阿Dee 急忙澄清，大感無奈。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受