ERROR演唱會｜欣宜獻身扮禮物選阿Dee最靚仔 肥仔化身「九龍灣城城」勁歌熱舞

RROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》昨晚於九展Star Hall開鑼 (李睿哲攝)

ERROR一連四場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》，今晚(16日)於九展Star Hall開鑼，頭場除了請來Hedi李靜儀、Madboii和Delta T擔任嘉賓，還有壓軸的鄭欣宜(Joyce)，頭綁粉紅蝴蝶結的她，更就要求四子將她拆開。

肥仔重演「造星」絕技 演唱會中段，一直欣賞郭富城的肥仔，一口氣跳唱Medley《鐵幕誘惑》、《唱這歌》、《新的喝采》《對你愛不完》和《Para Para櫻之花》，更在台上彈地重演《造星》時的絕技，炒熱全情氣氛，「九龍灣郭富城」並非浪得虛名。

193大騷「事業線」 接著，特別嘉賓部鄭欣宜出場，讓四子「拆禮物」拆去蝴蝶結，並合唱《報復式浪漫》。其後，她接受四子的選擇題考驗，她選了阿Dee為最靚仔，皆因他投入演戲時的模樣最靚仔；而193則被選為最健碩的一位，他為了當選，持地扯開衫騷料，最終獲得欣宜垂青；保錡就被選為最唱得的一位，至於男友，欣宜就選了肥仔。接著，她獨唱新歌《恐懼蠶食心靈》後，阿Dee再出來，搞笑地扮台下睇騷的《Chill Club》主持駱振偉，與欣宜一齊介紹肥仔出場唱新歌《塚愛》，肥仔亦為fans驚喜送上acoustic 版《Lady Killer》。