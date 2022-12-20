ERROR演唱會｜肥仔淚灑舞台獲193錫錫 MIRROR派心回應「收皮」

《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》今晚舉行尾場，他們以《delay no more》拉開序幕，其後阿Dee在台上個人表演，除了楝篤笑外，更首度公開唱兩首新歌。他唱出劇集《大誠實家》主題曲後，介紹今晚到場的《毒舌大狀》演員，包括柏天男、楊偲泳、王丹妮、導演Jack及廖子妤，並多謝不在場的黃子華教曉了他很多東西。他表示自己的㨂篤笑常被指似子華，坦言成日看，希望日後能建立出個人風格。然後唱《毒舌》主題曲時，強調雖然有新歌和表演棟篤笑，但自己仍是主力影視和演戲。

接著由保錡上台，他唱出兩首個人作品後，勉勵大家要繼續追夢。之後小肥以粉紅外衣示人，甫上台便提起當年《全民造星》時看好保錡，並不太喜歡A組，台下的Edan、Jeremy、Stanley企起身以示不滿。之後肥仔與Dee出場與小肥合唱《時光機》，表示要重演當年《造星》導師與組員合唱的環節，他們更指當年因為小肥唱錯令到他們輸掉。當他們唱《Am I crazy》時，現場情緒高漲，全場觀眾站立便揮動螢光捧。

193令肥仔重拾笑容

完成這部份演出之後，肥仔在台上有感而發，表示自己每次聽到保錡這首歌的歌詞「位置再差但我能賣出所有換喝采聲」時，都會哭出來，語帶哽咽表示自己花了4年時間才來到這一刻，Dee表示認同更指其餘成員都有同感，三人隨即安慰肥仔，193更作狀錫錫肥仔，令對方重拾寬顏。

Edan派心回應ERROR

來到叫「MIRROR收皮」環節時，肥仔提到媽媽讚Edan演得好，令他感到不是味兒，適逢Edan今日在場，肥仔也老實不客氣對Edan說︰「收皮啦！」對方在台下派心心回應，由於他們表示這是另類的愛，所以今次趁住有6位成員在場，ERROR面對面跟他們說「收皮」，台下的鏡仔逐一派心回應。