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娛樂
2024-01-16 13:09:57

ERROR肥仔Dee哥攞正牌赴台「𥄫女」 性感女網紅爆料曾有港人出價75萬陪過夜

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ERROR遠赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。

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ERROR四子又再攞正牌自肥，早前他們遠赴台灣，為全新節目《晚吹 - 404_886流量密碼》遠赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。首集主持ERROR梁業(肥仔)和何啟華(Dee哥) 訪問身材性感的人氣網紅「寶7」，IG有22萬追蹤人數，她坦言非常喜歡誘惑男生，當初靠影寫真和賣相賺錢，後來賺到錢後轉做寵物美容老闆娘。

ERROR遠赴台灣訪問當地靚女網紅，了解她們IG吸粉背後的流量密碼。 ERROR遠赴台灣訪問當地靚女網紅，新節目首集嘉賓是「寶7」。 ERROR遠赴台灣訪問當地靚女網紅，首集嘉賓是「寶7」。 台灣性感女網紅「寶7」。

單靠賣相月入達15萬

Dee哥好奇問道：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢?」寶7回應：「一個月的話可以到兩萬塊美金！(即約港幣15萬)」DeeGor大感驚訝：「你很有錢耶！」且即時恭敬地向寶7「搲撈」，「你好你好！有什麼工作機會的話，可以洽談洽談！」

ERROR肥仔和Dee哥訪問性感女網紅「寶7」，同時是寵物美容店的老闆娘。 ERROR肥仔和Dee哥訪問性感女網紅「寶7」，同時是寵物美容店的老闆娘。 ERROR肥仔和Dee哥訪問性感女網紅「寶7」，同時是寵物美容店的老闆娘。 台灣性感女網紅「寶7」坦言喜歡引誘男生，單靠賣性感相月入達15萬。 台灣性感女網紅「寶7」坦言喜歡引誘男生，單靠賣性感相月入達15萬。 台灣性感女網紅「寶7」坦言喜歡引誘男生，單靠賣性感相月入達15萬。 台灣性感女網紅「寶7」爆料曾有港人出價75萬陪睡。

Dee哥開價50萬願陪過夜

寶7賣性感賺到不俗收入，Dee哥和肥仔最好奇是可客人提出「出價陪睡」，寶7爆料，曾有一位香港人提出以300萬台幣(即約港幣75萬)與她過一夜晚，Dee哥幽默回應：「為什麼香港人不DM我啊！儘管是200萬台幣我都OK的！那你為甚麼不去? 如果我是你，我可能會去。」寶7回應：「可是我……用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，DeeGor感到衝擊，點頭笑言：「這也是一個理由啦！」 

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