ERROR自爆96小時｜下月開騷要求fans掉底褲上台 肥仔盼望郭富城做嘉賓

ERROR今日出席《ERROR自爆96小時》宣傳活動，他們指今次節目完全有別過往，主要是抒發大家的心底話，向觀眾赤裸裸地呈現ERROR最真實的一面，希望觀眾看過節目之後，可以了解到ERROR。193(郭嘉駿)指肥仔(梁業)真的很赤裸，長期不著褲走出來，「拎個蘑菇出嚟揈」，而其他成員就指193在節目哭得最多。 肥仔指193至少哭了廿次，保錡笑稱他流了20滴眼淚，所以是20次。193聞言反撃︰「好難一滴滴計！(肥仔︰你滴滴仔嚟㗎！)我係滴滴仔？我不知幾勁，開水喉咁呀！」他續指自己是很感性的人，聽到一些說話會忍不住哭出來，直認是易哭的人。

最想收底褲奶粉 提到ERROR的演唱會將於下月16日至18日舉行，4子表示以他們的性格是會遲到，「觀眾自己就返時間，如果你哋遲入場，我哋會早啲完，驚罰錢。encore環節都係入後台30秒，之後就行返出嚟！」問到想觀眾帶甚麼物品入場，193表示希望有人掉胸圍上台，肥仔就希望收到紙底褲，最好成包掉上台。保錡建議肥仔出場時，觀眾會掉奶粉，「成罐掉，佢好撞得，絕對冇問題。」而保錡就自言想有觀眾掉肚兜。至於阿Dee(何啟華)就笑說：「我唔想有人掉嘢上嚟，亦都唔想被人掟。」193搞笑補充︰「最想啲人掉啲金銀元寶上嚟話『燒俾你』！」又笑言不介意收紙紮品。