ERROR自爆96小時｜海上之旅盡訴心中情 193郭嘉駿感觸落淚

「宇宙天團」ERROR出道4年來，在各大綜藝節目中早已作出不少極盡大膽的瘋狂嘗試，其間歷過風吹雨打，身心俱疲的四子包括隊長梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)、193(郭嘉駿)和保錡(吳保錡)發覺需要重整步伐才可再有突破。他們在ViuTV全新節目《ERROR自爆96小時》中，入住遊艇4日3夜，放下「天團偶像」身份，朝夕共對，展現平凡的日常生活之餘，四子亦一同面對出道以來的傷痕和衝突，從而互相治癒。

肥仔貼心下廚 今晚(13日)播放的首集，記錄ERROR海上之旅的第一天，四子登上遊艇安頓後，隨即進行各種水上活動。難得出海遊玩，心情輕鬆，阿Dee和保錡寫意地攤在浮床上曬太陽，又於海中暢泳兼玩直立板。身為隊長的肥仔，在一輪玩樂後擔起煮晚餐的重任，烹調4碟拿手小菜給3位兄弟品嘗，非常貼心。平日總是吵吵鬧鬧的ERROR，此時展開最真誠的對話，毫無保留地盡訴心中情。