ERROR自爆96小時｜ 阿Dee爆193曾太囂張說話難聽 ERROR跳唱難敵MIRROR令肥仔夢想幻滅

ViuTV新節目《ERROR自爆96小時》昨晚(13日)首播， ERROR的4位成員梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)、193(郭嘉駿)和保錡(吳保錡)，齊齊坐遊艇出海Staycation，玩完水上活動，由肥仔親自下廚預備晚餐，四子吃著家常便飯，隊啤盡訴成軍4年的百般感受。

193最大進步 當談到哪位成員改變最多，193是3位隊友的不二之選，保錡直指193以前的突破空間很小，現在很願意突破：「他會去學唱歌、學樂器，不再抗拒跳舞，而且學得快，勁了好多。」阿Dee補充，不只是技能上增值，還有心態上的轉變，他憶述初出道時，大家在創作上有很多分歧，193是行內經驗最淺的一位，卻說出最難聽的說話，「有時嗌交，佢講一句好難聽嘅說話，就話『我啲fans多過晒你哋，啲人睇我之嘛。』但近呢兩年半，我無再聽過佢講呢樣嘢；這個轉變是以前佢有呢個諗法，因為唔係追求自己表演藝術，依家佢自己要學戲要學唱歌，佢真係去經營自己嘅表演藝術，而唔係只顧喺fans咁簡單，以前同佢講『你咁樣講嘢都幾難聽』，但佢唔聽入耳，依家我覺得佢真係成長咗。佢經歷咗一啲嘢，構成舊有嘅價值觀擺低咗，然後睇住佢用行動去證明，佢真係諗緊一啲新嘅價值觀，呢個係我嘅觀察，所以我覺得佢最大進步。」

193：讓喜歡我的人不會被取笑 193指每次重溫自己的演出都覺得有進步，最近看《季前賽》時更是「喊到黐咗線」，他直言：「很多人唔當我係演員，只當我係諧星。雖然我現在會追求自己的表演，但都好在乎粉絲，有些中、小學生的支持者，跟別人說喜歡193卻被取笑，因為對方鍾意跳唱了得的MIRROR，然後取笑他喜歡193。我真的想做得更好，讓喜歡我的人不會被取笑、攻擊，我想他們跟別人說鍾意193是件自豪的事、說喜歡我的實力。」

做最真實的ERROR 身為隊仔的肥仔為3位兄弟炮製4道小菜，包括糖醋排骨、麻婆豆腐、蕃茄炒蛋和椒絲腐乳炒萵筍共，「某程度上當佢哋係屋企人。你唔會奢求屋企人回報，或者要求畀返啲咩，當然想佢哋生性啲，想佢哋做好啲，你自己又會開心啲。」肥仔又透露，ERROR初成軍時，真的想過要跟跳唱男團MIRROR對撼，「我哋可搞笑亦可跳唱，咁我哋咪好勁囉，但件事唔係你所諗的簡單，保錡好盡力，但跳舞能力有限，193又唔太鍾意跳舞，我呢個夢，成日覺得好似幻滅咁，依家最開心係咩呢？好enjoy佢哋發癲時，我喺隔離咪喪笑囉。嗰陣時做訪問，我亂咁喺度笑，笑到黐咗線，笑到喘晒氣咳晒，原來觀眾又鍾意睇喎！」他發現毋須太刻意，做最真最自然的自己，反而觀眾更喜歡。