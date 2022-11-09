ERROR自爆96小時｜鬧肥仔準時搞到有壓力 193倒米嗌大家唔好睇

ERROR成軍4周年，他們有連串活動慶祝，包括推出全新綜藝節目《ERROR自爆96小時》及於下月16日至18日開騷。今日ERROR出席記招宣傳節目，肥仔提到他們這4年最嚴重的問題是遲到，在旁的193即說︰「我哋3個要講返肥仔早到問題，你一定要準時，你早到就係唔準時！」保錡指肥仔早到是有強迫症，令化妝師和髮型師都有很大壓力，認為他要看醫生。

狂笑肥仔係蘑菇愛鮑魚

問到ERROR成員有沒有優點可以分享，保錡稱肥仔常常請大家食好西，尤其是日本餐，193就指肥仔的「蘑菇」好大，又笑他最愛食「鮑魚」，大講有味笑話。肥仔就指阿Dee拍攝節目期間，同時要兼顧舞台劇，其中一日大家要出海拍攝，眾人暈船浪之際，阿Dee仍跟化妝師一齊對戲。肥仔和保錡亦趁機投訴阿Dee的鬧鐘經常提早響。

ERROR4子坦言今次拍攝絕不是放假，每天只睡兩至三小時，又提到在船上「開大」的技巧。保錡稱因為暈船浪，大家每次去廁所時，都像飄移一樣，完全去不到，但上到陸地再去廁所的話，反而像暈船浪一樣。193說︰「如果屙太大嚿，沖又沖唔走，會反彈上嚟，仲會窒！」在旁的阿Dee聽到忍不著掩面。